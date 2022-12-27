メルセデスに続き“巨人退団助っ人”に狙い定めるロッテは27日、今季限りで巨人を退団したグレゴリー・ポランコ外野手の入団が決まったと発表した。背番号は未定。CC・メルセデス投手に続き“元巨人助っ人”の獲得に成功した。メジャー通算96本塁打の実績を引っさげて今季来日。巨人では138試合に出場し、打率.240、24本塁打、58打点をマークした。吉井理人監督は「とてもいい選手。パワーがあって、大きなホームランを打って