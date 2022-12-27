ついに新型プリウスの先行受注開始！ 果たして反響は？2022年11月16日のワールドプレミアから世界中で話題となっているトヨタ新型「プリウス」。同年12月下旬頃から先行受注が開始されたといいますが。ユーザーからはどのような反響が寄せられているのでしょうか。世界中に衝撃を与えたトヨタ新型「プリウス」のデザイン…日本では先行受注開始！ 反響はいかに？新型プリウスは「HYBRID Reborn」を開発コンセプトとして、