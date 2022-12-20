日産「エクストレイル」価格：319万8800〜449万9000円。e-POWERの電気モーターはフロントが204PS／330Nm、リアが136PS／195Nm。まるでEVのような先進的で上質な走り今年7月以降、新型SUVが続々とデビューし、注目を集めている。そこで、モータージャーナリストの竹花寿実氏が片っ端から徹底試乗し、激推し3台をセレクト。推しのワケを聞いた。【写真】エクストレイル、CX‐60、Tロックのディテール■エクストレイルが受注好調なワ