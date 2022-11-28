サントリー食品インターナショナルは12月6日から、眠気を“殺す”缶コーヒー「KILLER COFFEE（キラーコーヒー） 覚醒ビターBLACK」と、「同 覚醒スイートLATTE」を発売する。価格は各144円（税別）。仕事や勉強、スポーツや運転の合間のパフォーマンスアップを目的とした飲料として、エナジードリンクとコーヒーのどちらかを選ぶ消費者が多い中、今回登場する「KILLER COFFEE（キラーコーヒー）」は、コーヒーとエナジードリンクの
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