「BCNランキング」2022年11月7日から11月13日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Pixel 6a(au)（Google）2位Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）3位Pixel 6a(Softbank)（Google）4位AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）5位Pixel 7(au)（Google）6位Xperia 10 IV（ソニー）7位Xperia Ace III SO-53C（ソニー）8位Pixel 7 128GB(Softbank)（Google）9位arro