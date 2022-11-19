「BCNランキング」2022年11月7日から11月13日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Pixel 6a(au)（Google）2位Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）3位Pixel 6a(Softbank)（Google）4位AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）5位Pixel 7(au)（Google）6位Xperia 10 IV（ソニー）7位Xperia Ace III SO-53C（ソニー）8位Pixel 7 128GB(Softbank)（Google）9位arro
ランキング
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- 3. 70代と80代がゲーム機めぐり口論
- 4. ガーシー氏&奥野氏がジャニ暴露
- 5. 一茂失言に「最低」ドン引きか
- 6. 武井壮の口撃にひろゆき氏が凍る
- 7. 浜田から「結婚祝い」金額明かす
- 8. 地球の重さは「6ロナグラム」
- 9. 「サイレンやめて」動画に反響
- 10. 外国人 横断歩道で思わず感動
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- 2. 70代と80代がゲーム機めぐり口論
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- 7. カタールW杯 盛り上がらぬ背景
- 8. ゴミ捨て場「出禁」住民トラブル
- 9. BA.5対応ワクチン接種の男性死亡
- 10. 「顔面モンブラン」で物議 謝罪
- 1. 森元首相がゼレンスキー氏を批判
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- 5. 共産・田村智子氏「パワハラ受けた認識…
- 6. 共産・田村氏 パワハラ認識ない
- 7. 憲法改正を諦めない!? 安倍晋三前首相…
- 8. 日米“戦闘機”共同訓練 北朝鮮ICBM発…
- 9. 安倍派新会長めぐる争いは露骨に…世耕…
- 10. 維新梅村みずほ氏、宗教2世告白 「厳…
- 1. 地球の重さは「6ロナグラム」
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- 3. ウ 10人以上の露人捕虜を処刑
- 4. 親露派 クリミア半島を要塞化か
- 5. 正恩氏夫妻にそっくり 娘が公に
- 6. 肥満で胸が4つ? 米女性が人気
- 7. 親露派の女性「副知事」を拘束か
- 8. 米少年SOS 店員に「母のふりを」
- 9. ウォーホル作品に小麦粉 環境活動家、…
- 10. 「絵画」を狙う過激行動の意義
- 1. 「いい人」は金持ちになれない?
- 2. 猫のような触感 毛布など4種紹介
- 3. 米Twitter退職 大規模障害の懸念
- 4. 鶏むね肉の高騰 マッチョが動揺
- 5. 官僚や学者の政策が失敗する理由
- 6. ドルのピーク「あと数四半期先」
- 7. Twitter動揺…国産SNSに登録急増
- 8. 米ツイッター1200人退職と米報道
- 9. メルカリのクレカ 嬉しい特徴5つ
- 10. 自転車にもなる二刀流バイク登場
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- 2. Anker170製品以上がセール対象に
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- 8. 正社員約4割 賃金が「低すぎる」
- 9. きのこたけのこ紛争 中東で勃発
- 10. 楽天セール 空気清浄機がお得に
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- 4. 巨人 FA完敗招いた「クビ宣告」
- 5. 独代表DF「日本を甘く見るな」
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