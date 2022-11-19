Pixel 6a(au)

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　「BCNランキング」2022年11月7日から11月13日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　Pixel 6a(au)（Google）

2位　Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）

3位　Pixel 6a(Softbank)（Google）

4位　AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）

5位　Pixel 7(au)（Google）

6位　Xperia 10 IV（ソニー）

7位　Xperia Ace III SO-53C（ソニー）

8位　Pixel 7 128GB(Softbank)（Google）

9位　arrows We FCG01（FCNT）

10位 arrows We F-51B（FCNT）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。