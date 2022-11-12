大谷は2021年11月にアンバサダー契約、他競技のスターにも影響必至米国暗号資産取引の大手「FTX」が11日（日本時間12日）、連邦破産法の適用を申請したと、複数の米メディアが報じた。エンゼルス・大谷翔平投手や、世界的なアスリートたちがアンバサダー契約を結んでおり、選手たちに影響が及ぶ可能性がある。MLBと、MLB選手会の暗号資産取引の公式パートナーも務めていた同社は、2021年11月16日（同17日）に大谷とパートナー
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