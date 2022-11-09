メーガン妃（41）が自身のポッドキャストの最新エピソードで、女性を侮辱する表現“Bワード”について「気難しい女性という意味がある」と見解を語った。妃は現役の王室メンバーだった頃、王室スタッフに辛く当たっていたことから「気難しい公爵夫人」との別名で呼ばれていた。現地時間8日、メーガン妃によるSpotifyのポッドキャスト『Archetypes』のエピソード9が配信された。今回は「スターバックス」の会長メロディ・ホブソン氏