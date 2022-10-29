ローソンは2023年正月に向け、おせち7商品の予約販売を実施している。【関連記事】ローソンのクリスマスケーキ2022予約販売 ゴディバ、森半、サダハルアオキなどコラボ、糖質オフや7大アレルゲン不使用のケーキもラインアップは「割烹料亭 千賀監修 和風三段重」「日本料理 一凛 橋本幹造 監修 和風一段重」「肉卸小島 監修 肉まみれおせち」「二十五枡のご当地おつまみおせち」「ホテルのビュッフェ風おせち」「和洋中折衷 三段重