「10月中旬以降、宮内庁は戦々恐々ですよ。“皇室とは直接関係ない”ことではありますが、再び秋篠宮家が“悪い意味”で世間から注目を集めてしまうのは目に見えていますから…」（宮内庁関係者）10月20日、美智子さまは88歳のお誕生日を迎えられた。現在は、今年4月に30年ぶりに戻った東京・赤坂御用地の仙洞御所で、上皇さまと穏やかに過ごされている。「朝と夕の敷地内のお散歩と朝食後の音読は欠かさず、規則正しい生活