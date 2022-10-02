2021年に発売された「iPhone 13 Pro」や2022年9月16日に発売された「iPhone 14」のメインカメラの画素数は12メガピクセル(1200万画素)にとどまっているのに対し、「iPhone 14 Pro Max」は48メガピクセル(4800万画素)にまで上がっています。このカメラ性能を確かめてみるべく、iPhone 14 Pro Maxでいろいろなものをパシャパシャと撮影してみました。iPhone 14 ProとiPhone 14 Pro Max - Apple（日本）https://www.apple.com/jp/ipho