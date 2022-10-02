◇セ・リーグ巨人3―2DeNA（2022年10月2日横浜）巨人は今季最終戦となったDeNA戦（横浜）に辛勝して連敗を3でストップ。68勝72敗3分けの借金4、勝率・486でシーズンを終えた。前日の敗戦で5年ぶりBクラスとなる4位が決定。クライマックスシリーズ（CS）進出を逃したため、これで全日程終了となる。試合後、原辰徳監督（64）は16年ぶりの2年連続シーズン負け越しとなった今季の戦いについて問われ「まあ、まだ全てを総括