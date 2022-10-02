毎年、さまざまなコンビが年末の決勝を目指してエントリーする『Ｍ−１グランプリ』だが、そのなかでもこの二人は特に異色の存在と言えるだろう。コンビ名は『赤字黒字』。ボケを担当するのは、元衆議院議員の安藤裕氏（57）である。「’12年の衆院選に京都６区から出馬し、初当選。３期務めるも、’21年に司会者などの活動をしている50代美魔女との『不倫スキャンダル』が報じられ、同年の衆院選への出馬を取りやめた人物です。そ