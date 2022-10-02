駐車枠が斜め？理由は高速道路ならではだった高速道路のサービスエリア／パーキングエリア（SA／PA）の駐車場は、道路に対して斜めになっている様子をよく見かけます。スーパーやコンビニの駐車場のように、道路に対して垂直に駐車場が設計されていないのはなぜなのでしょうか。なぜSA／PAの駐車場が斜めタイプが多い？ その理由は？一般的に、駐車場といえば長方形の駐車スペースの枠が連なっている場合が多いですが高