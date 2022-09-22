「地元民しか深夜早朝便使えないじゃん」問題、解決じゃ？12月まで、先着300室北九州空港が2022年10月より、同空港を発着する一部便の利用者に対し、異色の新キャンペーンを展開します。深夜早朝便の利用時、空港近くのホテルの宿泊費を不要とするというものです。北九州空港に深夜に到着したスターフライヤー便（乗りものニュース編集部撮影）。このキャンペーンは、北九州空港を午前7時以前に出発する早朝便、もしくは22時以