男女２人組ユニット「ＥｖｅｒｙＬｉｔｔｌｅＴｈｉｎｇ」の持田香織（４４）が２２日までに自身のインスタグラムを更新し、最新ショットを公開した。「天然生活さんにて菊池亜希子さんの連載が始まるとのことで、おこがましい限りですが第一回目のゲストに、、、涙」と、連載に呼ばれたことを報告。「皆さんのお心意気、丁寧につくりあげるひとつひとつ。居心地の良さに充実感、幸福感、満載でした。楽しかったなー」と撮