ÃËÀ­¤Ï¸µ¥«¥Î¤Î¡Öº£¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£¤µ¤é¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¡Ö¸µ¥«¥Î¤ÎÊÑ²½¡×¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë¸å²ù¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¡¢¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÍ­Ì¾¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤ÆÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Í­Ì¾¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÈà½÷¤ÈÊÌ¤ì¤Æ1Ç¯¤¯¤é¤¤¤¿¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¿Í¤òÈ¯¸«¡£¤½