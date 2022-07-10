温暖化などの影響で世界的に気温が上昇するなか、専門家が指摘するのは「5〜10年後に50℃を超えるエリアが出てくる」可能性だ。今年も既に熱中症が相次いでいるが、気温50℃超えともなれば、命の危機を防ぐためのライフスタイルにも大きな影響が出てくるだろう。【写真】米デスバレー国立公園で「54℃」表示の手足お腹や首の美肌を披露する女性その場合、大きく変わる可能性があるのは「住まい」だ。環境ジャーナリストの富永
ランキング
- 1. カロリーゼロ理論 栄養士が抗議
- 2. 銃撃男「奈良以外で近づけず」
- 3. 安倍氏銃撃巡り「宗教団体」声明
- 4. 母入信の宗教巡り苦労 親族語る
- 5. 舛添氏「なんだこの警備はと」
- 6. 「晋ちゃん」昭恵氏は最期連呼も
- 7. 「次はおまえだ」自民候補に脅迫
- 8. 銃撃容疑者 親の宗教巡り相談か
- 9. 駅員激高 松本が撮影者に苦言
- 10. マンション管理費滞納 悲惨末路
- 1. 銃撃男「奈良以外で近づけず」
- 2. 母入信の宗教巡り苦労 親族語る
- 3. 「次はおまえだ」自民候補に脅迫
- 4. 銃撃容疑者 親の宗教巡り相談か
- 5. 駅員激高 松本が撮影者に苦言
- 6. マンション管理費滞納 悲惨末路
- 7. 警察幹部「完全に警察の落ち度」
- 8. ばいきんまんの角破壊 男を逮捕
- 9. ゴキブリ退治 お湯は有効なのか
- 10. 安倍氏母が電話「もう晋三は…」
- 1. 「晋ちゃん」昭恵氏は最期連呼も
- 2. 石破氏「心に大きな穴があいた」
- 3. 麻生氏 盟友・安倍氏の死を悼む
- 4. 選挙の顔写真加工しすぎ 小5苦言
- 5. 締め切りと同時に「当確」なぜ?
- 6. 安倍氏死去に菅直人氏「心痛む」
- 7. 期日前投票「過去最多」の可能性
- 8. 若手時代の安倍氏写真 首相投稿
- 9. 立民代表 小沢一郎氏の発言注意
- 10. 参院選、投票進む＝深夜にも大勢判明【…
- 1. アルビノのネコ科発見 種は不明
- 2. 米国務長官 安倍氏追悼で来日へ
- 3. 米でパーティー銃撃 女児ら死亡
- 4. 安倍氏死去 米で追悼の動き拡大
- 5. 米、日本の銃規制に関心 死者は4万5千…
- 6. 安倍氏銃撃が影響? 海外で逮捕も
- 7. 銃犯罪「日本ではまれ」海外報道
- 8. ウクライナ 露の兵站破壊に焦点
- 9. 布団の中に謎の物体 米男性衝撃
- 10. 子9人マスク氏「人口不足対策」
- 1. 「1億円プレーヤー」過去最多に
- 2. 「太陽光義務化」はなぜ話題に?
- 3. 楽天銀行の上場申請にネット異議
- 4. 悩む女性管理職「逆パワハラ」も
- 5. 「金持ち」新旧服装の違いあらわ
- 6. 小4娘「熱中症」に…意外な原因
- 7. 貧乏な人 財産2億円遺す逆転テク
- 8. 買収撤回マスク氏 多額違約金も
- 9. 「寒がりで」真夏日に5枚重ね着
- 10. 英「安倍氏銃撃で日本は変わる」
- 1. iPhone12 一部量販店でセール
- 2. 倒産危険度の高い業種 第1位は
- 3. スマホWi-Fi 切れる原因と解決策
- 4. ヨドバシ急浮上…池袋激戦区に?
- 5. Apple Watch 7などセール対象に
- 6. ひろゆき氏 加工アプリで美女に
- 7. メルカリで着払い ルール違反?
- 8. 最強クッパ レゴの大人用キット
- 9. スマホと合体するダンベルが登場
- 10. iPhone14シリーズの金属フレームが生産…
- 1. 安倍氏銃撃巡り「宗教団体」声明
- 2. 大谷球宴選出 要因を米記者指摘
- 3. 一瞬ヒヤリも…大谷の対応に称賛
- 4. 神戸イニエスタが途中交代に激高
- 5. 「日本の壁越えるのは無理」韓国
- 6. ヤクルト3日で24人感染 試合中止
- 7. 「顔面膝蹴り」搬送…悲劇に戦慄
- 8. 大谷が50年でトップ君臨「異常」
- 9. 白鵬CM 引退後の髪型に疑問の声
- 10. SB監督が苦言「どういう配球を」
- 1. カロリーゼロ理論 栄養士が抗議
- 2. 舛添氏「なんだこの警備はと」
- 3. M・ジャクソン 5億ドル負債完済
- 4. ミス東大「ドラゴン桜」に苦笑い
- 5. 漫画家・やしろあずき氏救急搬送
- 6. フジモン「全部あなたのせい」
- 7. 百田氏 訃報の「先出し」を謝罪
- 8. 「ばかげたこと」三谷幸喜氏怒り
- 9. 大坂なおみ 恋人との写真全削除
- 10. 松本 元HKT村重の発言「アウト」
- 1. 「不倫常習犯」だった女性の末路
- 2. 200万円貸して 義父の発言に驚き
- 3. カレー屋行こう 拒否できず悲劇
- 4. 「負担でしかない」彼女のお願い
- 5. 色目を使うママ友が大恥かいた話
- 6. カップルが言ってはいけない言葉
- 7. 宇垣美里の美肌習慣にせまる
- 8. 義父と夫が職業差別 発言に愕然
- 9. プロが教える夏服ケアの知識
- 10. 平気でウソを…怖い男性と交際