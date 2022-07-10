温暖化などの影響で世界的に気温が上昇するなか、専門家が指摘するのは「5〜10年後に50℃を超えるエリアが出てくる」可能性だ。今年も既に熱中症が相次いでいるが、気温50℃超えともなれば、命の危機を防ぐためのライフスタイルにも大きな影響が出てくるだろう。【写真】米デスバレー国立公園で「54℃」表示の手足お腹や首の美肌を披露する女性その場合、大きく変わる可能性があるのは「住まい」だ。環境ジャーナリストの富永