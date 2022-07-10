米粉マイスターいづみです。みんなが大好きなカスタードプリン。時々たまらなく食べたくなりませんか？そんな時、おうちで簡単に作れるとうれしいですよね！今回は、とろける濃厚カスタードプリンのレシピをご紹介します。スーパーやコンビニのプリンもいいけど、レンチンで作ってしまいましょう♪【詳細】他の記事はこちらレンチンでOK！濃厚カスタードプリン材料・卵（Mサイズ）1個・きび砂糖15g・牛乳100cc・バニラオイル