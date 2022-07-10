グローバルで考えた場合、10年、20年、30年も世界全体が不況に陥っているということはあり得ません。なぜなら、各国の中央銀行が不況から脱出できるように景気対策を実施するからです。なぜ投資は中長期で考えるべきなのでしょうか。ファイナンシャル・プランナーの渡邊一慶氏が著書『定期預金しか知りませんが、私、本当にお金持ちになれるんですか？』（秀和システム）で解説します。投資判断は最低5年、長くて10年程度■「何の