カルビーが展開する「大人のポテリッチ」シリーズより、「大人のポテリッチ 和牛と黒胡椒味」が期間限定で登場。想定価格は税込170円前後で、7月11日より、全国のコンビニエンスストア限定で販売されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「大人のポテリッチ」シリーズは、ちょっとリッチな厚切りポテトチップス「ポテリッチ」の新ブランドとして、2020年10月に誕生。素材の組み合わせを重視した、お酒に合