¡Ö¥¹¥Ô¥ó¥É¥ë¥Ü¥Ç¥£¡×¤ò¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë¿··¿RX¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼SUV¡ÖRX¡×¤Î¿··¿¥â¥Ç¥ë¤¬2022Ç¯6·î¤ËÀ¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï½©º¢¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£2022Ç¯½©º¢¤ËÆüËÜ¤ÇÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹¿··¿¡ÖRX¡×¿··¿RX¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥°¥ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥¹¥Ô¥ó¥É¥ë¥°¥ê¥ë¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¿ÊÅ¸¤µ¤»¤¿¡Ö¥¹¥Ô¥ó¥É¥ë¥Ü¥Ç¥£¡×¤òºÎÍÑ¡£¥°¥ê¥ë¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ²ò¼á¤·Ä¾¤·¡¢¿··¿RX¤ÎÅÅÆ°²½¤µ