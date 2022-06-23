［ロンドン２３日ロイター］ - 英政府は２３日、ロシアに対する新たな貿易制裁措置を導入した。政府のウェブサイトに掲載した通達で明らかにした。さまざまな商品や技術、ジェット燃料、英国や欧州連合（ＥＵ）の紙幣などの対ロ輸出を禁止する。また、技術支援の提供、鉄鋼輸入に関連する仲介サービス、金融サービスも新たに禁止する。