◇THEMATCH2022那須川天心ー武尊（2022年6月19日東京ドーム）7年間ファンが待ち望んだ“世紀の一戦”の決着の時を迎える。RISE世界フェザー級王者・那須川天心（TARGET/Cygames）とK―1史上初の3階級王者で現スーパー・フェザー級王者・武尊（SAGAMI―ONOKREST）のゴングが19日に鳴る。7年前、那須川が武尊の名前を出したのが全ての始まりだった。15年8月の「BLADEFCJAPANCUP2015―55kgトーナメント」を
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