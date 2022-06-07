大手仮想通貨取引所のBinanceでは仮想通貨「BNB」を取引手数料などの支払いに利用可能です。このBNBについて米国証券取引委員会(SEC)が調査を行っていることが経済メディア大手のBloombergによって報じられました。Crypto Exchange Platform Binance Investigated by SEC Over BNB Token - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-06/us-probes-binance-over-token-that-is-now-world-s-fifth-largestBNBは2017
ランキング
- 1. 森喜朗氏 蔑視発言批判に不満
- 2. 皇族巡る議論「共産党は静かに」
- 3. ドネア ダメージ大きく会見不可
- 4. 井上尚弥V ドネア「ありがとう」
- 5. iPhone使用 9割が「使い続ける」
- 6. 露 日本との漁業協定を停止
- 7. 夏のボーナスなし 落胆隠せず
- 8. 松本人志 井上尚弥の勝利に絶叫
- 9. ナンバーなし 危険なバイク集団
- 10. ジョニー・デップ 830万円豪遊か
- 1. ナンバーなし 危険なバイク集団
- 2. 遊覧船 経費削減をアドバイスか
- 3. 撮り鉄に苦言呈した鉄道模型店主
- 4. 輸血用の血液足りない 異例事態
- 5. 女性が詐欺被害 警官が見抜けず
- 6. 修学旅行生 美術館の展示品壊す
- 7. ジェネリック医薬品不足が深刻に
- 8. 土足で改札機に 迷惑動画が拡散
- 9. 総裁釈明も「一揆起きるレベル」
- 10. 職質の男性 立ち去り直後に死亡
- 1. 森喜朗氏 蔑視発言批判に不満
- 2. 皇族巡る議論「共産党は静かに」
- 3. 修学旅行で作品破損 運営の心痛
- 4. 今夏の電力確保へ「室温２８度に」…政…
- 5. 食料安保の自民提言 首相「前向きに検…
- 6. 社民党が参院選公約「９条改悪、防衛費…
- 7. 公明「防衛力を着実整備」 重点政策3…
- 8. 森元首相、女性蔑視発言への批判に不満
- 9. 遺伝子暴かれた女性 悲しい結果
- 10. 裁判をダメにする元凶「最高裁事務総局…
- 1. 露 日本との漁業協定を停止
- 2. ジョニー・デップ 830万円豪遊か
- 3. 米国の2歳児が銃を誤射 父親死亡
- 4. シャーマン自称の男性と王女婚約
- 5. 海外俳優 セリフ暗記もうできず
- 6. 「トップガン」著作権めぐり訴訟
- 7. 英から「標準時」生まれた理由
- 8. 米韓戦闘機20機が黄海上空を飛行
- 9. スリランカ 中国寄り外交見直し
- 10. 疑惑の韓国ドラマ 制作会社反論
- 1. あまりに惨めな会社員の手取り額
- 2. 会社から「辞めてほしい」対処法
- 3. TDLとTDS 夏の子ども料金半額に
- 4. 「全国平均千円以上」中小は懸念
- 5. スマホ「転売ヤー」に対策必要
- 6. iOS16「Nintendo Switch」に対応
- 7. 日銀総裁「値上げ許容」発言陳謝
- 8. 燃油サーチャージも｢狂乱的な値上げ｣…
- 9. なぜ150年続いた戦国時代は終わったの…
- 10. 黒田日銀総裁、異例の謝罪 家計の値上…
- 1. ソニー「WH-1000XM5」レビュー
- 2. ドコモ iPhoneの転売対策を開始
- 3. iPhoneで短縮URLを作成する方法
- 4. 【WWDC22】iOS16など発表！M2チップ搭…
- 5. 新Appleマップ 11カ国が追加へ
- 6. 新MacBook Air 価格「ショック」
- 7. メルカリが高額転売を容認? 話題
- 8. 人気店、焼肉・すき焼き「純」秘伝のレ…
- 9. iPad Air(第1世代)で最新Linuxを動かし…
- 10. iPadOS16とmacOS Venturaに純正「天気…
- 1. ドネア ダメージ大きく会見不可
- 2. 井上尚弥V ドネア「ありがとう」
- 3. 中止検討も…圧勝の井上に父唖然
- 4. エンゼルス マドン監督を解任
- 5. 大谷所属エンゼルス 監督を解任
- 6. 井上尚弥 ドネアに2回TKO勝利
- 7. DeNA石井コーチ左小脳梗塞で入院
- 8. MF田中碧がブラジル戦で猛省
- 9. 森保Jは「暴力的」ブラジル嘆き
- 10. 走者ブチギレ 謎判定が米で物議
- 1. 松本人志 井上尚弥の勝利に絶叫
- 2. へずまりゅう バイト一瞬でクビ
- 3. 元「Wink」鈴木早智子 現在の姿
- 4. 漫画「ONE PIECE」1カ月休載へ
- 5. 久代萌美 東野の別人ぶり明かす
- 6. 小林幸子 美川と「不仲」の真相
- 7. 「ベルセルク」連載再開が発表
- 8. 芸人宮迫 お笑いフェスで復活へ
- 9. 大橋未歩「上智で8学部落ちた」
- 10. デビューからわずか17日で「にじさんじ…
- 1. イタイおばさん認定? LINEの特徴
- 2. 猫が熟睡中の赤んぼをマッサージ
- 3. セブン 新作「がっつり」グルメ
- 4. ニューバランスが最大43％オフに
- 5. 「縁がある人」の特徴と見分け方
- 6. ダイソー「やさいシート」とは
- 7. 履かなくなる? 安サンダルの特徴
- 8. 都合がいい正義感 ママ友に辟易
- 9. 男性を落とす 色っぽい仕草3選
- 10. 退職決めたら…過激な職場いじめ