大手仮想通貨取引所のBinanceでは仮想通貨「BNB」を取引手数料などの支払いに利用可能です。このBNBについて米国証券取引委員会(SEC)が調査を行っていることが経済メディア大手のBloombergによって報じられました。Crypto Exchange Platform Binance Investigated by SEC Over BNB Token - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-06/us-probes-binance-over-token-that-is-now-world-s-fifth-largestBNBは2017