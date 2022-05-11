京都市は11日、市民1人から「地元のスポーツに貢献したい。球技場の改修などに使ってほしい」として15億4千万円の寄付があったことを明らかにした。市は寄付を基に、サッカーなどに使われる市内の球技場2カ所を整備する方針。担当者は「財政難の中で大変ありがたい。寄付がなければ改修はできない」と話した。市によると、サッカーファンという市民から昨年度、寄付の申し出があった。市は球技場2カ所の人工芝が張り替え時期を