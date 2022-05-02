オンライン百科事典サイトWikipediaを運営している非営利組織Wikimedia財団が、3カ月にわたる議論の末に、仮想通貨による寄付の受付を停止することを発表しました。The Wikimedia Foundation has decided to stop accepting cryptocurrency donations. The decision was made based on a community request that the WMF no longer accept crypto donations, which came out of a three-month-long discussion that wrapped up ear
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