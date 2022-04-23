【▲ NASAの火星探査車「Perseverance」が2022年4月2日に撮影したフォボスによる日食（太陽面通過）の様子（動画より）（Credit: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS/SSI）】まずは以下の動画をご覧下さい。これはアメリカ航空宇宙局（NASA）の火星探査車「Perseverance（パーセベランス、パーシビアランス）」が2022年4月2日に火星で撮影した「日食」の様子です。動画を再生すると、太陽の右上からジャガイモのようないびつな形をした黒い