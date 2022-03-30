ケンタッキーフライドチキンのジューシーなオリジナルチキン、ボリュームたっぷりの各種バーガー。店頭のポスターだけでもお腹が空いてしまいますよね。そんな見た目から美味しいケンタのシズル感満載な高画質フリー素材サイトが話題になっています。詳細は以下からTwitter上で話題となっているのは、ケンタッキーフライドチキン公式の高画質フリー素材サイト「KFC Chicken Stock」。見ているだけでよだれが湧き上がってきそうなケ