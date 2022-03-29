俳優・永山瑛太が２８日夜、インスタグラムを更新。犬堂我路役で出演したフジテレビの月９ドラマ「ミステリという勿れ」（月曜、後９・００）の終わり方について、「ミステリ。どうなるんだろ。。ミステリー」と投稿。続編を期待する声などが寄せられている。２８日の最終回では、主人公・久能整（菅田将暉）の前に我路が現れ、再会するシーンで幕となった。瑛太の投稿に、フォロワーからは「まさかの終わり方でした続編待