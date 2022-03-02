YouTubeを運営するGoogleが2022年3月1日に、ロシア政府が所有する実質国営メディアのRTと政府系通信社のスプートニクのYouTubeチャンネルをブロックすることを発表しました。YouTube blocks RT and Sputnik as Russia tells media not to say “invasion” | Ars Technicahttps://arstechnica.com/tech-policy/2022/03/youtube-blocks-rt-and-sputnik-as-russia-tells-media-not-to-say-invasion/Google Europeの公式Twitterアカウ
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