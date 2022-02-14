北京五輪スノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）金メダルの平野歩夢（２３＝ＴＯＫＩＯインカラミ）が感謝のツイートだ。１１日の男子ＨＰ決勝では「人類史上最高難度」の大技トリプルコーク１４４０（斜め軸に縦３回転、横４回転）を決めて優勝。１４日に自身のツイッターを更新し、表彰台の写真とともに「Ｏｌｙｍｐｉｃ２０２２小さい頃の夢が１つ叶いました。年齢と共に幼い頃の夢を追い続ける事の大変さを痛感しながら