最初は好印象を抱いていたのに、ある一つの言動をきっかけに気持ちが冷める……なんて経験はありませんか？好きな人やいい感じの人にそう思われるのは、ショックですよね。今回は、男性が気になる女性に幻滅した瞬間をご紹介します。友達に冷たく接しているのを見たとき「俺には優しく接してくれてたんで、ちょっと好きかもなんて思っていたんです。でもあるとき、友達を無視してスマホをいじっている姿を見て幻滅しました。意外と