株式会社エーワンベーカリーは、SNSで「パリパリで美味しい」と話題沸騰中の新感覚スイーツ、『クリスピークレープ』を、名谷グーテ限定で販売開始いたしました。 クリスピークレープ_1 【新食感スイーツの魅力】 名谷グーテがお届けするのは、従来のクレープの概念を覆す新食感のスイーツです。 〇驚きの「音」を奏でるパリパリ食感：