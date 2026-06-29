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Nintendo Switch ソフト『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』有料追加コンテンツ『あんさんぶるスターズ！！』パック配信決定のお知らせ
〜期間限定の無料おためしパックも同時配信〜
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO澄岡和憲、以下「当社」）は、発売中のNintendo Switch™ソフト『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-（以下「本作」）』（国内版）及び『Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer』（海外版 発売元：任天堂株式会社、以下「任天堂」）につきまして、Happy Elementsが展開する大人気スマートフォン向けアイドル育成ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』の楽曲をアレンジしたBGMの追加コンテンツ「『あんさんぶるスターズ！！』パック」の配信を決定しましたのでお知らせします。配信日は2026年7月16日を予定しています。
なお、同日より「『あんさんぶるスターズ！！』パック」収録楽曲の中から2曲が期間限定で、無料で楽しめる「『あんさんぶるスターズ！！』期間限定無料おためしパック」の配信も決定しましたので、あわせてお知らせします。
『あんさんぶるスターズ！！』の多彩な名曲がエクササイズBGMに
本コラボレーションでは、『あんさんぶるスターズ！！』の数々のおなじみの楽曲を、爽快なエクササイズ向けのインストゥルメンタルアレンジへとリミックス。お気に入りの音楽に合わせることで、毎日の運動がさらに楽しく、特別な時間へと生まれ変わります。 さらに、BGM7曲に加えて、コラボデザインのTシャツ衣装6種類もセットで収録。お気に入りのインストラクターに特別な衣装を着せて、一緒に心地よい汗を流すことができます。
また、2曲が無料でプレイできる「期間限定無料おためしパック」もご用意しました。アイドルたちの熱いビートとともに楽しむ、最高のトレーニング体験を楽しみにお待ちください。
【追加コンテンツ概要】
商品名称： 『あんさんぶるスターズ！！』パック
収録曲数： 7曲
・BRIGHTEST STARS!! / ESオールスターズ
・FIST OF SOUL / 舞闘会
・アンリミテッド☆パワー!!!!! / 流星隊
・Absolute Perfection / Eden
・Melody in the Dark / UNDEAD
・天翔KAGETSU / 紅月 with 滝 維吹
・ハンズクラフト / MaM
収録Tシャツデザイン：6着
価格： 1,320円（税込）
配信開始： 2026年7月16日（木)
販売サイト： ニンテンドーeショップ及びニンテンドーストア
商品名称： 『あんさんぶるスターズ！！』期間限定無料おためしパック
収録曲数： 2曲
・BRIGHTEST STARS!! / ESオールスターズ
・FIST OF SOUL / 舞闘会
価格： 無料
配信開始： 2026年7月16日（木)
※本コンテンツは2026年8月17日までの期間限定配信です。
※2026年８月17日までにダウンロードいただいた方は、配信期間を過ぎても本コンテンツをご使用いただけます。
販売サイト： ニンテンドーeショップ及びニンテンドーストア
※追加コンテンツを利用するためには「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」が必要です。
コラボレーションSNSキャンペーン開催
追加コンテンツ配信開始を記念した、SNSキャンペーンの開催も決定しました。開催はFit Boxing公式Xアカウントにて、追加コンテンツ配信開始の7月16日からを予定しています。詳細は後日Fit Boxing公式Xアカウントにてお伝えしますので、アカウントをフォローの上お待ちください。
・Fit Boxing公式Xアカウント： https://x.com/FitBoxingInfo
『あんさんぶるスターズ！！』とは
2015年にサービスを開始した大ヒットアイドル育成ゲーム。現在は『あんさんぶるスターズ！！Basic』と、3DダンスMVを楽しめるリズムゲーム『あんさんぶるスターズ！！Music』の2つのスタイルで展開中。音楽チャートを賑わす魅力的な楽曲や、声優陣によるリアルライブの総動員数など、エンターテインメント業界でも圧倒的な存在感を放つ、日本を代表するクロスメディアコンテンツの一つです。
・『あんさんぶるスターズ！！』公式HP：https://ensemble-stars.jp/
『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition』予約受付中
7月16日（木）に発売を予定している『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition』では、毎日のおうちエクササイズをさらに快適かつ深く楽しむための様々な新機能が追加されます。現在、全国のゲーム取扱店およびECサイトにてパッケージ版の予約受付を行っているほか、お得に『Nintendo Switch 2 Edition』へ移行できる「アップグレードパス」につきましても、ニンテンドーeショップおよびマイニンテンドーストアにて予約受付中です。
・ゲーム紹介動画： https://youtu.be/qv8TDMsQvDQ
・Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス予約ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000074314
【追加される主な新機能】
・カメラプレイ
└プレイヤーご自身の姿をゲーム画面内に映し、フォームの確認ができる機能。
・おすそわけ通信対戦
└ 最大４人で一緒に楽しめる対戦モード。
・ブーストアップモード
└ BPMが最大200まで加速する、運動強度を高めたい方向けのモード。
・アドバンス判定モード
└アクションのタイミングと速度を詳細に判定する、中・上級者向けのやりこみ要素。
なお、「『あんさんぶるスターズ！！』パック」及び「『あんさんぶるスターズ！！』期間限定無料おためしパック」の収録コンテンツは『Nintendo Switch 2 Edition』でもご使用いただけます。
今後も『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』、『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition』では、よりエクササイズを楽しく続けられる追加コンテンツを予定しています。
＜商品概要＞
【Nintendo Switch】
▼国内版
商品名： Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-
対応機種： Nintendo Switch
価格： 6,578円（税込）
発売日： 好評発売中
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： 1〜2人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://fitboxing.net/3/
公式X： https://x.com/FitBoxingInfo
▼海外版（日本以外その他地域）
商品名： Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer
対応機種： Nintendo Switch
価格： 各地域による
発売日： 好評発売中
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： 1〜2人
対象年齢： 全年齢（各地域による）
発売元： 任天堂株式会社
【Nintendo Switch 2】
▼国内版
商品名： Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition
対応機種： Nintendo Switch 2
価格： 7,678円（税込） ※アップグレードパス 1,100円（税込）
発売日： 2026年7月16日（木）予定
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： 1〜2人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
▼海外版（日本以外その他地域）
商品名： Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer - Nintendo Switch 2 Edition
対応機種： Nintendo Switch 2
価格： 本体、アップグレードパス共に各地域による
発売日： 2026年7月16日（木）予定
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： 1〜2人
対象年齢： 全年齢（各地域による）
発売元： 任天堂株式会社
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
以 上
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
関連リンク
公式サイト
https://fitboxing.net/3/
公式X
https://x.com/FitBoxingInfo
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO澄岡和憲、以下「当社」）は、発売中のNintendo Switch™ソフト『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-（以下「本作」）』（国内版）及び『Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer』（海外版 発売元：任天堂株式会社、以下「任天堂」）につきまして、Happy Elementsが展開する大人気スマートフォン向けアイドル育成ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』の楽曲をアレンジしたBGMの追加コンテンツ「『あんさんぶるスターズ！！』パック」の配信を決定しましたのでお知らせします。配信日は2026年7月16日を予定しています。
『あんさんぶるスターズ！！』の多彩な名曲がエクササイズBGMに
本コラボレーションでは、『あんさんぶるスターズ！！』の数々のおなじみの楽曲を、爽快なエクササイズ向けのインストゥルメンタルアレンジへとリミックス。お気に入りの音楽に合わせることで、毎日の運動がさらに楽しく、特別な時間へと生まれ変わります。 さらに、BGM7曲に加えて、コラボデザインのTシャツ衣装6種類もセットで収録。お気に入りのインストラクターに特別な衣装を着せて、一緒に心地よい汗を流すことができます。
また、2曲が無料でプレイできる「期間限定無料おためしパック」もご用意しました。アイドルたちの熱いビートとともに楽しむ、最高のトレーニング体験を楽しみにお待ちください。
【追加コンテンツ概要】
商品名称： 『あんさんぶるスターズ！！』パック
収録曲数： 7曲
・BRIGHTEST STARS!! / ESオールスターズ
・FIST OF SOUL / 舞闘会
・アンリミテッド☆パワー!!!!! / 流星隊
・Absolute Perfection / Eden
・Melody in the Dark / UNDEAD
・天翔KAGETSU / 紅月 with 滝 維吹
・ハンズクラフト / MaM
収録Tシャツデザイン：6着
価格： 1,320円（税込）
配信開始： 2026年7月16日（木)
販売サイト： ニンテンドーeショップ及びニンテンドーストア
商品名称： 『あんさんぶるスターズ！！』期間限定無料おためしパック
収録曲数： 2曲
・BRIGHTEST STARS!! / ESオールスターズ
・FIST OF SOUL / 舞闘会
価格： 無料
配信開始： 2026年7月16日（木)
※本コンテンツは2026年8月17日までの期間限定配信です。
※2026年８月17日までにダウンロードいただいた方は、配信期間を過ぎても本コンテンツをご使用いただけます。
販売サイト： ニンテンドーeショップ及びニンテンドーストア
※追加コンテンツを利用するためには「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」が必要です。
コラボレーションSNSキャンペーン開催
追加コンテンツ配信開始を記念した、SNSキャンペーンの開催も決定しました。開催はFit Boxing公式Xアカウントにて、追加コンテンツ配信開始の7月16日からを予定しています。詳細は後日Fit Boxing公式Xアカウントにてお伝えしますので、アカウントをフォローの上お待ちください。
・Fit Boxing公式Xアカウント： https://x.com/FitBoxingInfo
『あんさんぶるスターズ！！』とは
2015年にサービスを開始した大ヒットアイドル育成ゲーム。現在は『あんさんぶるスターズ！！Basic』と、3DダンスMVを楽しめるリズムゲーム『あんさんぶるスターズ！！Music』の2つのスタイルで展開中。音楽チャートを賑わす魅力的な楽曲や、声優陣によるリアルライブの総動員数など、エンターテインメント業界でも圧倒的な存在感を放つ、日本を代表するクロスメディアコンテンツの一つです。
・『あんさんぶるスターズ！！』公式HP：https://ensemble-stars.jp/
『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition』予約受付中
7月16日（木）に発売を予定している『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition』では、毎日のおうちエクササイズをさらに快適かつ深く楽しむための様々な新機能が追加されます。現在、全国のゲーム取扱店およびECサイトにてパッケージ版の予約受付を行っているほか、お得に『Nintendo Switch 2 Edition』へ移行できる「アップグレードパス」につきましても、ニンテンドーeショップおよびマイニンテンドーストアにて予約受付中です。
・ゲーム紹介動画： https://youtu.be/qv8TDMsQvDQ
・Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス予約ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000074314
【追加される主な新機能】
・カメラプレイ
└プレイヤーご自身の姿をゲーム画面内に映し、フォームの確認ができる機能。
・おすそわけ通信対戦
└ 最大４人で一緒に楽しめる対戦モード。
・ブーストアップモード
└ BPMが最大200まで加速する、運動強度を高めたい方向けのモード。
・アドバンス判定モード
└アクションのタイミングと速度を詳細に判定する、中・上級者向けのやりこみ要素。
なお、「『あんさんぶるスターズ！！』パック」及び「『あんさんぶるスターズ！！』期間限定無料おためしパック」の収録コンテンツは『Nintendo Switch 2 Edition』でもご使用いただけます。
今後も『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』、『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition』では、よりエクササイズを楽しく続けられる追加コンテンツを予定しています。
＜商品概要＞
【Nintendo Switch】
▼国内版
商品名： Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-
対応機種： Nintendo Switch
価格： 6,578円（税込）
発売日： 好評発売中
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： 1〜2人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://fitboxing.net/3/
公式X： https://x.com/FitBoxingInfo
▼海外版（日本以外その他地域）
商品名： Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer
対応機種： Nintendo Switch
価格： 各地域による
発売日： 好評発売中
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： 1〜2人
対象年齢： 全年齢（各地域による）
発売元： 任天堂株式会社
【Nintendo Switch 2】
▼国内版
商品名： Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition
対応機種： Nintendo Switch 2
価格： 7,678円（税込） ※アップグレードパス 1,100円（税込）
発売日： 2026年7月16日（木）予定
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： 1〜2人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
▼海外版（日本以外その他地域）
商品名： Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer - Nintendo Switch 2 Edition
対応機種： Nintendo Switch 2
価格： 本体、アップグレードパス共に各地域による
発売日： 2026年7月16日（木）予定
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： 1〜2人
対象年齢： 全年齢（各地域による）
発売元： 任天堂株式会社
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
以 上
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
関連リンク
公式サイト
https://fitboxing.net/3/
公式X
https://x.com/FitBoxingInfo