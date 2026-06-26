食料品配達用ロボットの世界市場2026年、グローバル市場規模（レーザー誘導型ロボット、磁気誘導型ロボット）・分析レポートを発表
2026年6月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「食料品配達用ロボットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、食料品配達用ロボットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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製品範囲と市場概要
世界の食料品配達用ロボット市場は、2024年に7億800万米ドル規模となり、2031年には10億7700万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は6.2％です。
食料品配達用ロボットは、食品や日用品などを配送するために設計された自律移動型ロボットです。自動化技術、走行誘導技術、人工知能を組み合わせ、人の直接操作を必要とせずに、商品の認識、把持、搬送、配送を行います。小売、飲食、生活サービス分野において、人手不足対応や配送効率化に貢献する製品です。
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主要メーカーの状況
本調査では、Aethon、Amazon Robotics、Boston Dynamics、Cartken、Eliport、Nuro、Ottonomy、Pudu Robotics、Segway Robotics、Starship Technologiesなどの主要企業を対象としています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。また、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も含まれており、競争状況を把握するための基礎情報が示されています。
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競争環境
食料品配達用ロボット市場では、自律走行性能、障害物回避能力、配送精度、積載容量、安全性、運用費用、保守体制が競争力を左右します。
主要企業は、都市部や商業施設内での安定走行、歩行者との共存、遠隔監視、配送管理との連携、利用者向け操作性の向上に取り組んでいます。さらに、米国の関税枠組みや各国の政策対応は、電子部品、電池、センサー、筐体部材の調達費用、製品価格、供給網の安定性、地域別の競争構造に影響を与える重要な要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、電子商取引、即時配送、無人配送実証の拡大が市場を支えています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、都市物流の効率化や低排出配送への関心が需要を後押ししています。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、小売業の自動化、飲食配送の拡大、都市部の人手不足が市場機会を生み出しています。
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種類別市場
種類別では、レーザー誘導型ロボット、磁気誘導型ロボット、その他に区分されています。
レーザー誘導型ロボットは、周囲環境を把握しながら走行できるため、複雑な施設や屋外環境での利用に適しています。磁気誘導型ロボットは、あらかじめ設けられた誘導経路に沿って安定的に走行でき、倉庫、店舗、施設内配送などで活用しやすい方式です。その他の方式では、画像認識、衛星測位、複合型誘導などを組み合わせ、用途に応じた柔軟な運用が期待されます。
2020年から2031年までの期間について、種類別の消費価値、販売数量、平均販売価格、市場シェア、成長率が分析されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「食料品配達用ロボットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、食料品配達用ロボットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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製品範囲と市場概要
世界の食料品配達用ロボット市場は、2024年に7億800万米ドル規模となり、2031年には10億7700万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は6.2％です。
食料品配達用ロボットは、食品や日用品などを配送するために設計された自律移動型ロボットです。自動化技術、走行誘導技術、人工知能を組み合わせ、人の直接操作を必要とせずに、商品の認識、把持、搬送、配送を行います。小売、飲食、生活サービス分野において、人手不足対応や配送効率化に貢献する製品です。
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主要メーカーの状況
本調査では、Aethon、Amazon Robotics、Boston Dynamics、Cartken、Eliport、Nuro、Ottonomy、Pudu Robotics、Segway Robotics、Starship Technologiesなどの主要企業を対象としています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。また、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も含まれており、競争状況を把握するための基礎情報が示されています。
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競争環境
食料品配達用ロボット市場では、自律走行性能、障害物回避能力、配送精度、積載容量、安全性、運用費用、保守体制が競争力を左右します。
主要企業は、都市部や商業施設内での安定走行、歩行者との共存、遠隔監視、配送管理との連携、利用者向け操作性の向上に取り組んでいます。さらに、米国の関税枠組みや各国の政策対応は、電子部品、電池、センサー、筐体部材の調達費用、製品価格、供給網の安定性、地域別の競争構造に影響を与える重要な要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、電子商取引、即時配送、無人配送実証の拡大が市場を支えています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、都市物流の効率化や低排出配送への関心が需要を後押ししています。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、小売業の自動化、飲食配送の拡大、都市部の人手不足が市場機会を生み出しています。
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種類別市場
種類別では、レーザー誘導型ロボット、磁気誘導型ロボット、その他に区分されています。
レーザー誘導型ロボットは、周囲環境を把握しながら走行できるため、複雑な施設や屋外環境での利用に適しています。磁気誘導型ロボットは、あらかじめ設けられた誘導経路に沿って安定的に走行でき、倉庫、店舗、施設内配送などで活用しやすい方式です。その他の方式では、画像認識、衛星測位、複合型誘導などを組み合わせ、用途に応じた柔軟な運用が期待されます。
2020年から2031年までの期間について、種類別の消費価値、販売数量、平均販売価格、市場シェア、成長率が分析されています。