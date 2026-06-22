「長崎の変」（クリエイティブプロデューサー：福山雅治氏） キャラクター「にゃーが」のフリー素材を追加

「長崎の変」（クリエイティブプロデューサー：福山雅治氏） 猫のキャラクター「にゃーが」のフリー素材を追加！ ～商品パッケージや店頭POP、ステッカーなど活用方法は無限大～

長崎県は、6月22日（にゃんにゃんの日）にあわせて、県の魅力やチャレンジを発信する「長崎の変」プロジェクトの公式キャラクター「にゃーが」のフリーダウンロード素材を新たに30種×5色をリリースいたします。

イラストの素材は「長崎の変」の公式Ｗｅｂサイトから無料でダウンロードすることができ、プライベートはもちろん、商品のパッケージなどにも利用することが可能です。

「にゃーが」フリーダウンロード素材（一部）

「にゃーが」フリーダウンロード素材の概要

【配信日】2026年6月22日（月）

【内 容】30種×5色のデザインを追加

【リンク】https://nagasakinohen.jp/download/

【活用事例】

商品の販促キャラ 活動のPR パッケージのアイコン

実際の活用例はこちらからご確認いただけます。【 https://nagasakinohen.jp/nekochara_use/ 】

「長崎の変」の取組

「長崎の変」とは、長崎県の関係人口の創出・拡大につながるよう、長崎に興味・関心を持ってもらうことを目的に、長崎出身である福山雅治さんがクリエイティブプロデューサーとなり、新しい変化やチャレンジを応援し、その魅力を発信するプロジェクトで、2021年3月からスタートしています。

「にゃーが」は本プロジェクトのキャラクターで、長崎のことがとっても大好きな猫。「長崎の変」を起こすことを呼びかけ、魅力発信のお手伝いをしています。シロ、サバトラ、トラ、クロ、ミケの5つのバージョンがあり、一般公募により命名された、「にゃーが・さき・にゃいす・チェンジ・せにゃ・スマイル・きらり・ココ・がんばるにゃん」という長～い本名があります。この名前には「長崎ナイス！チェンジせにゃ！スマイルをきらりとさせて、ここで、がんばろう！」というメッセージが込められています。

これまでに、福山雅治さんをはじめとする長崎にゆかりのある著名人が長崎の猫になって県内外に「長崎の変」を呼びかける動画を制作したり、公式ＷｅｂサイトやＳＮＳ（Instagram、Ｘ）で「にゃーが」が新たな挑戦や長崎の魅力を発信したりするなどの取り組みを行っています。

各種取り組みは、下記のリンクからご覧いただけます。

【リンク】公式Webサイト：https://nagasakinohen.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCyAyikZr96NhSESajS66dXA

Instagram：https://www.instagram.com/nagasakinohen/

Ｘ：https://twitter.com/nagasakinohen

「長崎の変」拡大中！

長崎県では、県民の皆様が地域の魅力を再認識し、もっと好きになり、誇りに思えるような長崎県のブランド価値を見つけ、それを磨き続けていきながら、国内外へ発信していくため、長崎県の総体的なブランディングに取り組んでいます。

その一環で作成したブランドロゴ・メッセージは、県内外への調査等から明らかとなった長崎県のブランド価値である「多様性⇔包容力」を具現化したものです。本県が元来持つ多様性は、人々の包容力を育て、そしてその包容力が、さらなる多様性を育んできたという、長崎県のブランド価値の本質である「人」を表現しています。

詳細は県公式HP（https://www.pref.nagasaki.jp/doc/page-744329.html）をご覧ください。



