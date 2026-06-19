株式会社電算システム(本社：岐阜県岐阜市、代表取締役社長執行役員：渡邉 裕介、以下「電算システム」)は、2026年6月8日、北海道稚内市(市長：工藤 広、以下「稚内市」)と、クラウドサービスを活用した行政運営の効率化および市民サービスの向上を目的とした「クラウドツールの行政運営への導入効果に関する連携協定」を締結いたしました。





本協定は、稚内市の業務環境においてクラウドサービス(以下「検証対象サービス」)を試験的に運用し、クラウドネイティブな環境下における「業務効率性」「セキュリティ強度」「費用対効果」を客観的に検証するものです。電算システムがこれまで長年にわたり培ってきたクラウドサービスの導入・支援実績や自治体DXのノウハウを活かし、稚内市の「場所や時間にとらわれない柔軟な働き方の実現」や「最先端技術の安全な活用」に向けた実証検証を強力にサポートしてまいります。





稚内市、電算システム





■背景と目的

近年、全国の地方自治体において、少子高齢化に伴う職員不足への対応や多様化する市民ニーズへの迅速な応対が求められており、デジタル技術を活用した行政DXの推進が急務となっています。稚内市においても、行政運営の効率化や市民サービスの更なる向上を目指し、より柔軟かつセキュアなクラウド環境の導入検討を進めてまいりました。





一方、電算システムは、Google Cloudサービスをはじめとする多様なクラウドソリューションにおいて豊富な実績を持ち、セキュリティ対策(ゼロトラスト等)から最先端の生成AI活用に至るまで、官民問わず多くの組織のDX推進を支援しています。





本協定を通じて、両者は緊密に連携し、稚内市の実際の業務環境におけるクラウドツールおよび生成AIの具体的な導入効果と安全性を定量的・定性的に測定・検証し、持続可能な行政運営モデルの構築を目指します。









■主な連携事項(実証検証テーマ)

本協定に基づき、2026年度(2027年3月31日まで)を通じて以下の4つのテーマについて実証検証および分析を行います。

1. クラウド型業務環境の実用性検証

一部の職員を対象とした検証環境を構築し、共同編集機能などによる業務効率化の効果、および場所や時間にとらわれない柔軟な働き方の実現可能性を測定します。





2. 生成AI等の先端技術の活用検証

業務におけるAI技術(Gemini等の生成AIツール)の安全かつ効果的な利用方法を検証します。さらに、行政サービスへの適用可能性や、リスク対策に関する知見を蓄積するとともに、業務効率化の度合いを測定します。





3. ゼロトラストセキュリティの運用検証

場所を問わず安全に業務を行えるよう、クラウド環境下におけるセキュリティ要件を技術的な観点から検証します。





4. 検証結果の分析および報告

本実証検証を通じて得られたデータを共同で分析し、今後の調達や本格導入に向けた客観的な評価報告書を取りまとめます。









■役割

● 稚内市

○ 実証検証に必要な庁内フィールドおよび対象職員の選定

○ 実証検証における業務利用、および評価データの提供





● 電算システム

○ 検証対象サービスに関する技術的な知見および活用ノウハウの提供

○ 実証検証の円滑な実施に向けた技術的助言およびサポート

○ 他自治体等の事例に基づく比較検証情報の提供

○ 検証結果の取りまとめおよび報告書の作成支援





※Google CloudおよびGeminiはGoogle LLCの登録商標または商標です。









■会社概要

株式会社電算システム

本社所在地 ： 岐阜本社 岐阜県岐阜市日置江1丁目58番地

東京本社 東京都中央区八丁堀2丁目20番8号 八丁堀綜通ビル

主な事業内容： 情報サービス事業、収納代行サービス事業

URL ： https://www.densan-s.co.jp/









＜製品・サービスに関するお問合せ先＞

株式会社電算システム

事業企画室

電話 ： 03-3206-1778

E-mail： ci-inquiry@densan-s.co.jp