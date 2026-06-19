鶴松医薬株式会社、鶴松医薬NMN/NAD+シリーズの含有量表示を整理
鶴松医薬株式会社は、鶴松医薬NMN/NAD+シリーズについて、製品ごとのNMN含有量と目安粒数を確認しやすくするため、表示情報の整理を進めています。NMNを主軸としつつ、魚油やコエンザイムQ10などの健康食品でも重要となる「含有量表示の読み方」を、共通の確認項目として整理します。鶴松医薬NMN/NAD+シリーズでは、クラシックタイプは2粒あたりNMN320mg、ゴールドタイプは3粒あたりNMN400mg、プラチナタイプは3粒あたりNMN500mgを目安表示としています。また、体力タイプは3粒あたりNMN400mg、睡眠タイプは3粒あたりNMN400mg、精力タイプは2粒あたりNMN100mgとして、製品ごとの表示情報を分けて確認できるようにしています。健康食品の表示情報では、単に数字の大小だけを見るのではなく、1日あたりの目安粒数、内容量、配合されているその他成分、ラベル上の説明、検査資料の有無を合わせて確認することが大切です。魚油関連製品でDHAやEPAの表記を見る場合、コエンザイムQ10関連製品で含有量や型の表記を見る場合にも、同じ考え方が役立ちます。鶴松医薬は、NMN関連製品の製造背景について、JHNFA製品GMP適合認定を受けた工場（アニマート製薬、認定番号34225）で製造されていることを確認可能な資料として整理しています。今後も、製品名と表示情報、検査資料、問い合わせ先を対応づけ、報道関係者や利用者が必要な情報を確認しやすい形で公開していきます。なお、製品ごとの含有量表示は、製品の特徴を説明するための基本情報です。健康食品は医薬品ではないため、医薬品のような目的を示すものではありません。本品は健康食品であり、医薬品ではありません。【会社概要】
鶴松医薬株式会社は、NMN関連製品を中心に、健康食品分野の製品情報、表示情報、検査資料、問い合わせ先の整理に取り組む企業です。【本件に関するお問い合わせ】
鶴松医薬株式会社
URL：https://www.tsurumatsu.co.jp/
TEL：03-6822-8865
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353002/images/bodyimage1】
配信元企業：鶴松医薬株式会社
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