バイタリフィ、「AI NATIVE EXPO 2026」の出展が大盛況で終了！Dify活用や生成AIチャットボットの導入に関心が集まる
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352735/images/bodyimage1】
生成AIを活用したSaaSサービス提供、受託開発、AIエージェントの導入支援等を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年6月10日(水)から12日(金)の3日間、幕張メッセで開催された「AI NATIVE EXPO 2026」に出展しました。
■ 展示会の様子
会期中は、多くのお客様に当社ブースへお立ち寄りいただき、誠にありがとうございました。
今回の展示会では、とくに「Dify」を活用したAIエージェントの構築支援や、業務に特化したAIアプリケーションの導入について、具体的な課題をお持ちのお客様から多数のご相談をいただきました。現場主導での業務自動化や、より高度なAI活用に対する関心の高さを改めて実感する展示会となりました。
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■ ブース展示
ブースでは、以下の2つのメインソリューションを中心にデモンストレーションを実施いたしました。
＜伴走型AIエージェント導入サービス＞AIエージェントDRIVE
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「AIエージェントDRIVE」は、「Dify」を活用し、専門知識なしで本格的なAIアプリケーション構築を可能にする支援サービスです。
ブースでは、実際に作成したDifyのデモアプリを多数展示し、具体的な課題解決を目的とされた多くのお客様に足を止めていただきました。AIによるデータ分析やマルチモーダル対応のAIアプリをご覧いただきながら、現場の課題に即したパラメータ調整やOCR機能強化などのご相談を数多くいただくなど、導入から運用保守までワンストップで支援する当サービスへの高い関心が寄せられました。
製品紹介：https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/
関連情報：https://first-contact.jp/blog/article/about-dify/
＜生成AIチャットボット＞FirstContact
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352735/images/bodyimage4】
「FirstContact」は、生成AIとRAG（検索拡張生成）を活用した高精度なチャットボットサービスです。
今回は社内FAQとしての活用だけでなく、Webサイトでの接客など社外向けのニーズも非常に多く、幅広い層からご相談をいただきました。
製品サイト：https://first-contact.jp/
展示会でご好評いただいた生成AI活用のデモンストレーションをオンラインでもう一度体験されたい方や、当社製品についてさらに詳細を確認されたい方は、お気軽にお問い合わせください。
■ 展示会概要
名称 ：AI NATIVE EXPO 2026
会期 ：2026年6月10日(水)～12日(金)
会場 ：幕張メッセ
主催 ：株式会社ナノオプト・メディア
小間番号：AI NATIVE EXPO Pavilion
URL ：AI NATIVE EXPO 2026公式サイト（https://www.ainative-expo.jp/）
■ 会社概要
商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）
代表者 ：代表取締役 板羽晃司
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F
設立年月：2005年9月
サービス：生成AIを活用したSaaSサービス提供、受託開発、AIエージェントの導入支援等
■ 問い合わせ先
株式会社バイタリフィ 担当：島貫
お問い合せ先：03-5428-6346
https://vitalify.jp/contact/
配信元企業：株式会社バイタリフィ
生成AIを活用したSaaSサービス提供、受託開発、AIエージェントの導入支援等を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年6月10日(水)から12日(金)の3日間、幕張メッセで開催された「AI NATIVE EXPO 2026」に出展しました。
会期中は、多くのお客様に当社ブースへお立ち寄りいただき、誠にありがとうございました。
今回の展示会では、とくに「Dify」を活用したAIエージェントの構築支援や、業務に特化したAIアプリケーションの導入について、具体的な課題をお持ちのお客様から多数のご相談をいただきました。現場主導での業務自動化や、より高度なAI活用に対する関心の高さを改めて実感する展示会となりました。
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■ ブース展示
ブースでは、以下の2つのメインソリューションを中心にデモンストレーションを実施いたしました。
＜伴走型AIエージェント導入サービス＞AIエージェントDRIVE
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「AIエージェントDRIVE」は、「Dify」を活用し、専門知識なしで本格的なAIアプリケーション構築を可能にする支援サービスです。
ブースでは、実際に作成したDifyのデモアプリを多数展示し、具体的な課題解決を目的とされた多くのお客様に足を止めていただきました。AIによるデータ分析やマルチモーダル対応のAIアプリをご覧いただきながら、現場の課題に即したパラメータ調整やOCR機能強化などのご相談を数多くいただくなど、導入から運用保守までワンストップで支援する当サービスへの高い関心が寄せられました。
製品紹介：https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/
関連情報：https://first-contact.jp/blog/article/about-dify/
＜生成AIチャットボット＞FirstContact
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352735/images/bodyimage4】
「FirstContact」は、生成AIとRAG（検索拡張生成）を活用した高精度なチャットボットサービスです。
今回は社内FAQとしての活用だけでなく、Webサイトでの接客など社外向けのニーズも非常に多く、幅広い層からご相談をいただきました。
製品サイト：https://first-contact.jp/
展示会でご好評いただいた生成AI活用のデモンストレーションをオンラインでもう一度体験されたい方や、当社製品についてさらに詳細を確認されたい方は、お気軽にお問い合わせください。
■ 展示会概要
名称 ：AI NATIVE EXPO 2026
会期 ：2026年6月10日(水)～12日(金)
会場 ：幕張メッセ
主催 ：株式会社ナノオプト・メディア
小間番号：AI NATIVE EXPO Pavilion
URL ：AI NATIVE EXPO 2026公式サイト（https://www.ainative-expo.jp/）
■ 会社概要
商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）
代表者 ：代表取締役 板羽晃司
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F
設立年月：2005年9月
サービス：生成AIを活用したSaaSサービス提供、受託開発、AIエージェントの導入支援等
■ 問い合わせ先
株式会社バイタリフィ 担当：島貫
お問い合せ先：03-5428-6346
https://vitalify.jp/contact/
配信元企業：株式会社バイタリフィ
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