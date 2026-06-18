Hon Hai Technology Group（Foxconn）、欧州で開催される「VivaTech」にてAI工場およびインフラ分野における世界的なリーダーシップを加速





台北およびパリ、2026年6月18日 /PRNewswire/ -- 人工知能（AI）サーバープロバイダーの世界最大手Hon Hai Technology Group（Foxconn）（台湾証券取引所：2317）は、欧州最大級のテクノロジー＆スタートアップの祭典「VivaTech」において世界最先端のラックスケールAIスーパーコンピューターを構築するエンドツーエンドの統合能力を披露し、AIファクトリーおよび主権AIインフラ分野における世界的なリーダーシップをさらに強化しました。

これはFoxconnの欧州進出の第一歩であり、また同展示会への敬意のしるしとして、世界最大の電子機器メーカーである同社は、NVIDIA Vera Rubin NVL72、NVIDIA HGXプラットフォーム、NVIDIA MGXアーキテクチャなどの最先端の技術加え、同社の電気自動車2車種や人型ロボット技術のも展示しました。

Foxconnの副社長を務めるJames Wu氏は「弊社は、欧州のさまざまな産業分野における変革の機会や多様なビジネスモデルと連携を進めています。産業界、新興企業、政府、学界との技術連携を促進することで、欧州における「Build-Operate-Localize（BOL）」の地位を強化しています」と述べました。これは、地域社会を支援する同グループの革新的なBOLビジネスモデルを指すものです。

市場の重要性を強調する形で、同社は、高度なコンピューティングおよびAI分野大手であるフランスのBull社やNVIDIA社と提携し、欧州でNVIDIA Vera Rubin NVL72プラットフォームを構築し、Bullブランドで商用化を目指すという戦略的な目標も発表しました。

同社のブース2B41では、エージェント型AIの新たな地平を切り拓くNVIDIAの「Vera Rubin NVL72」を展示しています。また、NVIDIA HGX Rubin NVL8およびNVIDIA MGX 4Uシステムも展示され、高密度AIラック、コンピューティングトレイ、水冷、電源供給、システム統合における当グループの製造力を裏付けています。さらに、AIスーパーコンピューティングおよびクラウド運用を専門とする事業部門Visionbay.ai（NVIDIA Cloud Partner（NCP））を通じて、当グループは、フルスタックのAI工場運用から技術サービス、アプリケーションエコシステムを網羅するエンドツーエンドのソリューションを披露しました。

Foxconn傘下のFOXTRON Vehicle Technologiesが「契約設計・製造サービス（CDMS）」ビジネスモデルのもとで提供する2台の最新EVを、欧州で初めて一般公開し、実際に見て試乗できるようにしました。台湾では「BRIA」ブランドとして販売されているスポーティなクロスオーバー「MODEL B」と、ライフスタイルに合わせた多目的実用車「MODEL D」は、EVプラットフォーム、完成車設計、スマートコックピット、そして先進的な電子/電気（E/E）アーキテクチャにおける当グループの技術力を体現しています。

一方、車輪付きの人型ロボットが、精密な組立作業における両腕の協調動作を実演しました。この「実体化インテリジェンス」は、実際の工場現場のシナリオから生まれたものであり、シミュレーションを用いたトレーニングと現場での反復改善を組み合わせることで、製造施設全体での迅速な導入と拡張性の高い展開を実現しています。

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（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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