【グリオン大学/レ・ロッシュ大学】2026年7月25日（土）：高校生向けワークショップ開催のお知らせ
スイス式ホスピタリティ教育を世界4か国で提供するソメット・エデュケーションの日本事務局（所在地：東京都港区、以下グリオン／レ・ロッシュ日本事務局、運営：iaeグローバルジャパン株式会社）は、2026年7月25日（土）に海外のホスピタリティ／ホテル大学へ進学を希望する高校生の方を対象に「ホスピタリティ／ホテル大学への留学説明会及びワークショップ（模擬授業）」を東京にて開催する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352294/images/bodyimage1】
ホスピタリティ学を通じて世界への第一歩を踏み出そう。
グリオン／レ・ロッシュ日本事務局は、2026年7月25日（土）にワークショップ（模擬授業）を開催します。ホスピタリティ業界のリーダーを目指す高校生の皆様に、実際に授業で扱う内容をご紹介しつつ、世界大学ランキング（レジャー＆ホスピタリティマネジメント部門）第2位、3位の教育プログラムとキャンパスライフ、キャリアについて詳しくご紹介します。
【講師】
グリオン＆レ・ロッシュ大学日本事務局スタッフ
【高校生向けワークショップ】
・日時: 2026年7月25日（土）10時～14時
・対象: ヨーロッパ／ホスピタリティ留学を検討している高校生
・内容: ホスピタリティ業界へのイントロダクション、模擬授業、プレゼンテーション、ホテルランチ
※こちらのワークショップは人数限定です。
昨年の様子：「未来のホスピタリティ人材と出会う：8月開催イベントレポート」
https://www.lesroches.jp/event2508/
【詳細】
・会場：SPACES 品川（品川駅徒歩約7分）
・住所：東京都港区港南2丁目16-1 品川イーストワンタワー 7階
・主催：グリオン大学／レ・ロッシュ大学日本事務局
【お問合せ・ご予約】
特設サイト／お電話でご予約を受付中
URL：https://www.lhejapan.com/event/workshop/
TEL：050-5433-8770
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352294/images/bodyimage2】
グリオン大学とは
スイス国内に2か所（グリオン／ビュル）、イギリス（ロンドン）にキャンパスを持つ、ホスピタリティ教育、ラグジュアリービジネス教育を専門とした大学である。1962年に創設され、大学所在地はスイスであるが授業や実習はすべて英語で行われる。世界約100か国からホテル経営やホスピタリティ業界、ラグジュアリー業界でのマネージャーを目指す学生が入学。ホスピタリティマネジメント分野において世界大学ランキング第3位を誇り、有名ホテルの人事担当者も一目をおく大学である。（参照元：https://www.glion.jp/）
動画で見るグリオン大学：https://youtu.be/4vCtjwem8ug?si=sXhH2wPnotyjlPxO
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352294/images/bodyimage3】
レ・ロッシュ大学とは
スイス（クランモンタナ）、スペイン（マルベーリャ）とアブダビ（UAE）にキャンパスを持つホスピタリティ／ホテル教育を専門とした大学である。1954年に創立され、全てのキャンパスにおいての授業及び実習は英語で行われる。ホスピタリティマネジメント分野において世界大学ランキング第２位を誇る。ITやイノベーション、サステイナビリティに着目したプログラムを展開。毎年、世界各国より100社以上の多種多様な企業が学校を訪れ採用活動を行っている。大学卒業者向けのプログラムでは社会人向けのポストグラデュエートプログラムや修士号プログラム、MBAプログラムもある。（参照元：https://www.lesroches.jp/）
動画で見るレ・ロッシュ大学：https://youtu.be/Qlglp0INfX0?si=doEZ_08rWewVBt6-
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配信元企業：iaeグローバルジャパン株式会社
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グリオン／レ・ロッシュ日本事務局は、2026年7月25日（土）にワークショップ（模擬授業）を開催します。ホスピタリティ業界のリーダーを目指す高校生の皆様に、実際に授業で扱う内容をご紹介しつつ、世界大学ランキング（レジャー＆ホスピタリティマネジメント部門）第2位、3位の教育プログラムとキャンパスライフ、キャリアについて詳しくご紹介します。
【講師】
グリオン＆レ・ロッシュ大学日本事務局スタッフ
【高校生向けワークショップ】
・日時: 2026年7月25日（土）10時～14時
・対象: ヨーロッパ／ホスピタリティ留学を検討している高校生
・内容: ホスピタリティ業界へのイントロダクション、模擬授業、プレゼンテーション、ホテルランチ
※こちらのワークショップは人数限定です。
昨年の様子：「未来のホスピタリティ人材と出会う：8月開催イベントレポート」
https://www.lesroches.jp/event2508/
【詳細】
・会場：SPACES 品川（品川駅徒歩約7分）
・住所：東京都港区港南2丁目16-1 品川イーストワンタワー 7階
・主催：グリオン大学／レ・ロッシュ大学日本事務局
【お問合せ・ご予約】
特設サイト／お電話でご予約を受付中
URL：https://www.lhejapan.com/event/workshop/
TEL：050-5433-8770
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グリオン大学とは
スイス国内に2か所（グリオン／ビュル）、イギリス（ロンドン）にキャンパスを持つ、ホスピタリティ教育、ラグジュアリービジネス教育を専門とした大学である。1962年に創設され、大学所在地はスイスであるが授業や実習はすべて英語で行われる。世界約100か国からホテル経営やホスピタリティ業界、ラグジュアリー業界でのマネージャーを目指す学生が入学。ホスピタリティマネジメント分野において世界大学ランキング第3位を誇り、有名ホテルの人事担当者も一目をおく大学である。（参照元：https://www.glion.jp/）
動画で見るグリオン大学：https://youtu.be/4vCtjwem8ug?si=sXhH2wPnotyjlPxO
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レ・ロッシュ大学とは
スイス（クランモンタナ）、スペイン（マルベーリャ）とアブダビ（UAE）にキャンパスを持つホスピタリティ／ホテル教育を専門とした大学である。1954年に創立され、全てのキャンパスにおいての授業及び実習は英語で行われる。ホスピタリティマネジメント分野において世界大学ランキング第２位を誇る。ITやイノベーション、サステイナビリティに着目したプログラムを展開。毎年、世界各国より100社以上の多種多様な企業が学校を訪れ採用活動を行っている。大学卒業者向けのプログラムでは社会人向けのポストグラデュエートプログラムや修士号プログラム、MBAプログラムもある。（参照元：https://www.lesroches.jp/）
動画で見るレ・ロッシュ大学：https://youtu.be/Qlglp0INfX0?si=doEZ_08rWewVBt6-
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