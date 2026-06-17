【旅行のスマートフォン活用実態調査】

2人に1人が抱える旅行の不満をSamsung Galaxyが解決

～ 最新AIフォン「Samsung Galaxy S26シリーズ」の新しい旅行スマホ新活用術 ～

サムスン電子ジャパン株式会社は、スマートフォンが旅行の体験価値を高めるパートナーへ進化している今、直近1年以内に旅行に行ったことがありスマートフォンを所持している18歳～59歳男女1,097名を対象に「旅行のスマートフォン活用実態調査」を実施しました。

旅行前の情報収集や予約、現地での写真・動画撮影、移動中の情報検索から、旅行後の思い出や体験のシェアまで、スマートフォン1台で“旅マエ・旅ナカ・旅アト”の体験が完結する時代となり、スマートフォンは今や旅行に欠かせない存在となっています。本調査では夏休みの旅行シーズンを前に、旅行シーンにおけるスマートフォンの活用実態を明らかにし、調査結果からSamsungが今年3月に発売した最新AIスマートフォン「Samsung Galaxy S26シリーズ」で叶える「新しい旅行スマホ活用術」を提案いたします。





【調査概要】

◼調査名：旅行のスマートフォン活用実態調査2026

◼調査方法：インターネットによるアンケート

◼調査対象：直近1年以内に宿泊旅行を1回以上経験した18歳～59歳のスマートフォンユーザー（帰省・出張を除く）

◼対象エリア：北海道・東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知・大阪・京都・兵庫・福岡

◼調査期間：2026年5月20日～5月27日

◼有効回答数：1,097名

◼旅行時の不安や悩みを解決できる最新AIフォン 「Samsung Galaxy S26シリーズ」





Samsung3世代目のAIフォンである「Samsung Galaxy S26シリーズ」はSamsungが誇る最先端の技術を結集し、比類なきパフォーマンス、業界をリードする最高峰のカメラ性能、そして直感的なGalaxy AIが一体となってより快適に機能するよう設計されました。

最新のエージェント型AIの搭載により、スケジュール管理や情報の検索、コンテンツの撮影・編集など日々のさまざまなタスクにおける操作の手間を最小限に抑え、複雑な処理をバックグラウンドで自律的に実行できる最先端フラッグシップスマートフォンです。

「Samsung Galaxy S26 Ultra」詳細

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「Samsung Galaxy S26 | S26+」詳細

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Samsungオンラインショップ価格（2026年6月15日時点）

Samsung Galaxy S26 136,400円(税込)

Samsung Galaxy S26+ 169,920円(税込)

Samsung Galaxy S26 Ultra 218,900円(税込)

【調査結果・「Samsung Galaxy S26シリーズ」でのスマートフォン新活用術】

TOPICS 1：旅マエの情報収集・計画

◼旅マエに「もっとラクにしたいこと」1位・2位は情報収集の効率化

「保存情報の管理」、「SNSで見た場所の特定」など、情報の整理・特定も上位に

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旅行の情報収集・計画時に「もっとラクにしたい」と感じたことがあると答えた755人にどんな場面かを聞いたところ（複数回答）、1位は「情報収集に時間がかかる」（54.4%）、2位は、「情報が多すぎて絞り込みに時間がかかる」（36.8%）と、情報収集の効率化に関するニーズが上位を占める結果となりました。また、「スクリーンショットや保存情報が増えすぎて管理が大変」(35.5%)、「SNSや動画で見た場所・店を特定できない」（28.9%）など、収集した情報の整理・特定に関する課題も明らかになりました。

これらの結果から、旅マエにおける情報収集の"量"と"管理"の両面に課題を感じている人が多く、単に情報を集めるだけでなく、いかに効率よく整理・活用できるかが、旅マエのニーズとなっていることがうかがえます。こうした情報の整理・特定に関するニーズに対して、「Samsung Galaxy S26シリーズ」は多様なAI機能で旅マエの情報収集・計画を効率化することが可能です。

旅マエのお悩み「情報収集に時間がかかる」

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旅マエのお悩み「スクリーンショットの管理が大変」

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さらにSamsung Galaxyのデバイスなら、Samsungブラウザから保存したスクリーンショットには保存した観光スポットや飲食店の画像にWebアドレスが記憶されており、画像を1タップするだけですぐにそのページへアクセス可能です。

旅マエのお悩み「SNSで見た場所・店を特定できない」を解決！

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◼旅行の情報収集・計画を行う際、10代は「SNS」、20代以上の全世代で「Web検索」が主流。

一方、20代以上はAIで計画を立てる動きが拡大傾向に

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旅行の情報収集・計画時に利用頻度の高いツールを年代別に見ると、10代では「SNS（Instagram／TikTok／Xなど）」（40.8%）が最多となり、他世代と比較してSNSを中心に情報収集を行う傾向が見られました。一方、20代以上の世代は「Web検索（Google／Yahoo!など）」が最も多く利用される結果となりました。

また、「生成AI・AIチャットツール（ChatGPT／Geminiなど）」の活用も幅広い世代で浸透しつつあることが明らかになりました。20代前半では15.2%、20代後半では17.0%、30代後半では17.6%となるなど、複数の世代で一定数の利用が確認されました。

この結果から、旅マエの情報収集や旅行計画において、生成AI・AIチャットツールの活用が徐々に広がっている実態がうかがえます。実際に、スマートフォンを活用しながら効率的に情報収集を行い、より賢く、お得に旅行を楽しもうとする人が増えていることがわかりました。

Galaxy AIなら、電源ボタンを長押しするだけですぐにGeminiを起動できるため、調べものや情報整理もスムーズに行えます。また、用途に合わせて起動するAIを選択できるため、シーンに応じた柔軟で快適なAI体験を実現します。

旅マエお悩み「情報収集に時間がかかる」＆「同行者への情報共有が億劫」を解決！

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TOPICS 2：旅ナカの不便・ストレス

◼旅ナカに不便を感じた経験がある人は61.3%、求められるのは「止まらず楽しめる旅行体験」

充電の不安やチケット表示、写り込みなど、移動・行動・撮影をスムーズに進めたいニーズが上位に

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旅行滞在中に不便を感じたことがあると回答した人は61.3%にのぼりました。不便を感じた内容として最も多かったのは、「充電がなくなりそうで不安」（56.2%）で、2位以下を大きく引き離す結果となりました。旅ナカは地図検索や写真・動画撮影、チケット表示などスマートフォンを使用する場面が増える一方で、バッテリー切れへの不安が旅行体験に影響を与えている実態がうかがえます。続いて、2位は「予約チケットなどをすぐに表示できない」（30.9%）、3位は「観光地などの撮影で他の人が写り込んでしまう」（26.2%）となりました。

この結果から、旅ナカはスマートフォンが欠かせない存在となる一方で、バッテリー性能やスムーズな情報アクセス、撮影時の快適性などに対して、一定の課題やストレスを感じている人が多いことが明らかになりました。

こうした旅ナカのさまざまな不便・ストレスに対して、「Samsung Galaxy S26シリーズ」は複数の機能でサポートします。

旅ナカのお悩み「充電がなくなりそうで不安」を解決！

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旅ナカのお悩み「予約チケットがすぐに表示できない」を解決！

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旅ナカのお悩み「観光地での撮影で人が写り込んでしまう」を解決！

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旅ナカのお悩み「人混みで個人情報を確認しづらい」を解決！

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※モバイル業界におけるディスプレイ構造として世界初。 2026年2月26日時点メーカー調べ

※プライバシーディスプレイは画面の視野範囲を制限することで、周囲からの視認性を制限します。視野範囲外では画質が変化する場合があります。本機能を有効にしている場合でも角度や明るさなどの視聴環境によって一部の情報が第三者から見える場合があります。機密情報を表示する際はご注意ください。

旅ナカのお悩み「夜景の撮影がうまくいかない」を解決！

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旅ナカのお悩み「外国語がわからない」を解決！

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TOPICS 3：旅アトの満足度

◼2人に1人が旅行に”満足できなかった”経験あり

計画通りに進めたい、情報不足を減らしたい、思い出をきれいに残したい――

旅行の満足度を左右する要素が明らかに

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これまでの旅行で「満足できなかった」と感じた経験がある人は51.4%と、2人に1人にのぼる結果となりました。満足できなかった理由として最も多かったのは、旅程通り進行できなかったり、写真が満足いくように撮影できなかったりなどと「何かが原因で計画通りに進まなかった」（62.9%）でした。次いで、「情報収集や計画が足りなかった」（37.4%）、「上手く写真や動画が撮れていなかった」（28.0%）が続きました。

この結果から、旅マエの情報収集や計画の精度に加え、旅ナカの撮影体験も旅行全体の満足度に大きく影響していることがうかがえます。特に、現地でのスムーズな行動や“思い出をきれいに残せるか”が、旅行体験の満足度を左右する重要な要素となっていることが明らかになりました。

「Samsung Galaxy S26シリーズ」は、こうした旅アトの不満を解消し、旅行の満足度をより高める複数の機能で応えます。

旅アトのお悩み「上手く写真が撮れていなかった」を解決！

⇒「Samsung Galaxy S26シリーズ」は旅行後の写真編集の手間を軽減する「フォトアシスト」が便利





旅アトのお悩み「写真や動画のシェアが大変」を解決！

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◼スマートフォンは旅行の体験価値を高めるパートナーへ

今回の調査から、生成AIを旅行の情報収集・計画に活用する動きが幅広い世代に広がるなど、旅行とスマートフォン、そしてAIの関係が深まっていることが見えてきました。同時に、充実した事前計画や現地での撮影体験が旅行全体の満足度を大きく左右することも明らかになり、スマートフォンはもはや単なる予約・検索のツールではなく、旅行体験そのものの質を高める存在へとその役割を変えつつあります。

Samsungは「Samsung Galaxy S26シリーズ」のAI機能や高性能カメラを通じて、旅マエ・旅ナカ・旅アトのすべてのシーンで旅行体験をより豊かにする機能・サービスを提供してまいります。

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltd.の商標または登録商標です。

●Google、Android、Geminiは、Google LLC の商標です。

●AirDrop®はApple Inc.の登録商標です。

●IOSは、米国及びその他の国や地域におけるCiscoの商標または登録商標です。

●「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。