多摩川の河川敷を駆け抜け完走率100% 創業50周年の明日香野が「第12回二子玉川マラソン」に参加して和菓子をお届け
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、和菓子を50年間お届けし続けている明日香野は、「第12回二子玉川マラソン」（5/24・二子橋広場特設会場）に参加。多摩川沿いを駆け抜けるランナーの皆さまに、和菓子を通じて「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352536/images/bodyimage1】
本大会は、今年で第12回を迎え、駒澤大学陸上競技部の特別協力のもと開催されました。ハーフマラソン（21.0975km）、10km、キッズ2kmの3部門が設けられています。
コースは二子橋南詰を起点にして、多摩川の河川敷5kmを折り返して走ります。10kmは1往復、ハーフ部門はコース内の3.5kmを3往復します。
大会当日は朝から晴れ渡り、絶好のランニング日和となり、ランナー368名が出走。全員が最後まで走り切り、完走率100%を達成しました。
明日香野はゴール後の参加賞として「プリン大福」を提供。スタート前から和菓子を楽しみに走るランナーがいたほど、参加者の皆さまに好評でした。和菓子を手にしたランナーは、ゴールの達成感とともに笑顔にあふれ、「ちょっと食べる喜び」をお届けすることができました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352536/images/bodyimage2】
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、その中で「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような機会を通じて、様々なリアルなコミュニティを応援し、皆様とのコミュニケーションを図ってまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352536/images/bodyimage3】
【大会概要】
大会名 ：第12回二子玉川マラソン
主催 ：二子玉川走友会
日程 ：2026年5月24日（日）
会場 ：二子橋広場特設会場（神奈川県川崎市高津区瀬田 多摩川緑地バーベキュー広場 横）
公式サイト：https://futakotamagawa-marathon.x0.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352536/images/bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
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配信元企業：明日香食品株式会社
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本大会は、今年で第12回を迎え、駒澤大学陸上競技部の特別協力のもと開催されました。ハーフマラソン（21.0975km）、10km、キッズ2kmの3部門が設けられています。
コースは二子橋南詰を起点にして、多摩川の河川敷5kmを折り返して走ります。10kmは1往復、ハーフ部門はコース内の3.5kmを3往復します。
大会当日は朝から晴れ渡り、絶好のランニング日和となり、ランナー368名が出走。全員が最後まで走り切り、完走率100%を達成しました。
明日香野はゴール後の参加賞として「プリン大福」を提供。スタート前から和菓子を楽しみに走るランナーがいたほど、参加者の皆さまに好評でした。和菓子を手にしたランナーは、ゴールの達成感とともに笑顔にあふれ、「ちょっと食べる喜び」をお届けすることができました。
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明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、その中で「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような機会を通じて、様々なリアルなコミュニティを応援し、皆様とのコミュニケーションを図ってまいります。
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大会名 ：第12回二子玉川マラソン
主催 ：二子玉川走友会
日程 ：2026年5月24日（日）
会場 ：二子橋広場特設会場（神奈川県川崎市高津区瀬田 多摩川緑地バーベキュー広場 横）
公式サイト：https://futakotamagawa-marathon.x0.com/
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＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
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配信元企業：明日香食品株式会社
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