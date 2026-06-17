全国注文住宅フランチャイズ事業を展開する株式会社クレバリーホーム（本社：千葉県君津市、代表取締役：松田芳輝）は、2026年7月2日（木）～3日（金）にマイドーム大阪で開催される「第13回 震災対策技術展 大阪」に出展いたします。 本展示会は、地震・自然災害対策に関する企業・団体・自治体・研究機関が一堂に会する、日本唯一の技術見本市・シンポジウムです。 クレバリーホームは本展示会において、「住宅会社が考える防災・減災」をテーマに、災害発生後も住み慣れた自宅で生活を継続する「在宅避難」の考え方と、それを支える住まいづくりについて発信します。

■出展背景

近年、日本各地で大規模地震や豪雨災害が発生し、防災・減災への関心は高まり続けています。 防災対策というと、非常食や備蓄品、発電設備、避難所運営など「被災後の対応」が中心に語られることが少なくありません。 一方で近年は、避難所の過密化や生活環境の変化、災害関連死などが社会課題として認識されるようになり、「できる限り自宅で生活を継続する」という在宅避難の重要性にも注目が集まっています。 在宅避難を実現するためには、備蓄や設備だけでなく、災害発生後も住み続けることのできる住宅性能が重要になります。 クレバリーホームは、住宅メーカーとして培ってきた耐震技術や住まいづくりの知見を通じて、「住宅そのものによる防災」という視点から、防災・減災のあり方を提案します。

■展示予定内容

クレバリーホームは、本展示会において「住まいそのものによる防災・減災」をテーマに、災害発生時の建物の安全性と、被災後の生活継続の両面から住まいづくりを提案します。 主な展示予定内容は以下の通りです。 【展示予定】 ・接合部強化による高耐震・高耐久構造躯体安全設計技術 ・プレミアム・ハイブリッド構法の仕組みと耐震性能の紹介 ・暴風雨時の雨水侵入対策に関する技術提案 ・災害後の生活維持を見据えた住環境提案 ・住宅模型やパネルを活用した住宅防災の解説 特に、クレバリーホーム独自の「プレミアム・ハイブリッド構法」を通じて、大地震発生時に家族の命と暮らしを守る住まいづくりについて紹介する予定です。 また、地震だけでなく近年増加する台風や豪雨災害も見据え、暴風雨時の雨水侵入対策や、災害発生後も自宅で生活を継続するための住環境の考え方についても提案します。 ※展示内容は現時点での予定であり、今後変更となる場合があります。

■プレミアム・ハイブリッド構法について

プレミアム・ハイブリッド構法は、クレバリーホーム独自のSPG構造とモノコック構造を融合した高耐震構法です。 建物全体で地震エネルギーを受け止めることで、高い耐震性能を実現しています。 また、東日本大震災では津波被災地域におけるクレバリーホームの建築実例において、全壊・半壊が確認されなかった実績があります。 さらに、実物大震動実験では阪神・淡路大震災クラスを大きく上回る揺れに対しても高い耐震性能を確認しています。 本展示では、住宅構造模型や解説パネルを通じて、住まいが果たす防災・減災の役割を紹介します。

■本展示会で伝えたいこと

防災用品や非常食、インフラ対策技術が数多く並ぶ中、クレバリーホームは「住宅そのものによる防災」という 視点から出展します。 災害発生後の対応だけでなく、「災害後も自宅で暮らし続けられること」 を見据えた住まいづくりは、今後の防災・減災において重要なテーマの一つです。 住宅会社だからこそ伝えられる防災の考え方として、在宅避難を支える住まいのあり方を提案します。

■開催概要

展示会名：第13回 震災対策技術展 大阪 会期：2026年7月2日（木）～3日（金） 会場：マイドーム大阪 3F 出展者：株式会社クレバリーホーム 出展テーマ：「在宅避難を支える住まいづくり」

■クレバリーホームについて

『クレバリーホーム』は「メンテナンス性」「耐震性」「健康性能」が基本性能となっています。「品質や性能に妥協することなく、コストパフォーマンスに優れた高品質の住まいを全国のお客様にお届けしたい」そんな住まいづくりへの想いが、フランチャイズシステムというカタチとなって誕生し、現在は、北は北海道から南は九州･沖縄まで、全国に1５0店舗以上の営業拠点を展開しています。 「外壁タイル」は、汚れが付着しにくく、雨で汚れが流れ落ちるセルフクリーニング機能を有するなどメンテナンス性に優れた外装材です。災害に強い「プレミアム・ハイブリッド構法」は実物大震動実験で阪神・淡路大震災の２倍の揺れでも歪みや損傷がほとんどなかったことが実証されています。また「炭」と「イオン」のチカラでマイナスイオンに満たされた室内空間をつくる『シアスミン・エア』も標準搭載しており健康面から考えた住まいにもなっています。 自分らしい暮らしは「住まいの確かな基本性能があってこそ」と考え、メンテナンス性や耐震性、健康性能など住む人のことを一番に考えたのが、クレバリー品質の住まいです。 『クレバリーホーム』は、今後も住まいづくりからご家族の“しあわせ”と“いのち”を考え、健康や安心に配慮した商品を提供してまいります。 【会社概要】 企業名 ：株式会社クレバリーホーム 代表者 ：代表取締役 松田 芳輝 本社所在地 ：千葉県君津市東坂田4丁目3番3号 4階 代表TEL ：0120-667-087 資本金 ：101,000,000円 事業内容 ：全国注文住宅フランチャイズ事業 ホームページ ：https://www.cleverlyhome.com/