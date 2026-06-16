1996年、奥田民生プロデュースによるシングル「アジアの純真」でデビューし、「これが私の生きる道」「サーキットの娘」「渚にまつわるエトセトラ」など、次々とヒットを連発してきたPUFFY。今年デビュー30周年を迎える彼女たちが、デビュー日となる5月13日に、東京・LINE CUBE SHIBUYAで「PUFFY 30th Anniversary Live 『One Night “Birthday” Carnival』」を開催！さらに、スペシャルゲストとして奥田民生も出演！MUSIC ON! TV（エムオン!）では、この記念すべきライブの模様を独占放送！





■■番組情報■■

＜番組名＞

M-ON! LIVE PUFFY 「PUFFY 30th Anniversary Live 『One Night “Birthday” Carnival』」

＜放送日時＞

2026/6/27(土)19:00～21:00

＜オンエアリスト＞

誰かが

妖怪PUFFY

パフィーのツアーメン

SUNRISE

DE RIO

CHOEGOIST

ナイスバディ

プールにて

パフィーのHey!Mountain

これが私の生きる道

誰がそれを

君とオートバイ

JOINING A FAN CLUB

モグラライク

Tokyo I’m On My Way

渚にまつわるエトセトラ

愛のしるし

Bye Bye

アジアの純真

とくするからだ

※放送内容はライブ内容と異なる場合がございます





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https://www.m-on.jp/info/news-topics/2026/05/13/312551/





以上





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