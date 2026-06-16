【MUSIC ON! TV（エムオン!）】PUFFYデビュー30周年記念ライブ奥田民生をSPゲストに迎え、人気曲多数披露！エムオン!で6/27(土)夜7時～独占放送！直筆サイン入りタオルプレゼントキャンペーン実施中！
1996年、奥田民生プロデュースによるシングル「アジアの純真」でデビューし、「これが私の生きる道」「サーキットの娘」「渚にまつわるエトセトラ」など、次々とヒットを連発してきたPUFFY。今年デビュー30周年を迎える彼女たちが、デビュー日となる5月13日に、東京・LINE CUBE SHIBUYAで「PUFFY 30th Anniversary Live 『One Night “Birthday” Carnival』」を開催！さらに、スペシャルゲストとして奥田民生も出演！MUSIC ON! TV（エムオン!）では、この記念すべきライブの模様を独占放送！
■■番組情報■■
＜番組名＞
M-ON! LIVE PUFFY 「PUFFY 30th Anniversary Live 『One Night “Birthday” Carnival』」
＜放送日時＞
2026/6/27(土)19:00～21:00
＜オンエアリスト＞
誰かが
妖怪PUFFY
パフィーのツアーメン
SUNRISE
DE RIO
CHOEGOIST
ナイスバディ
プールにて
パフィーのHey!Mountain
これが私の生きる道
誰がそれを
君とオートバイ
JOINING A FAN CLUB
モグラライク
Tokyo I’m On My Way
渚にまつわるエトセトラ
愛のしるし
Bye Bye
アジアの純真
とくするからだ
※放送内容はライブ内容と異なる場合がございます
＼プレゼントキャンペーン実施中！／
この放送を記念して、期間中にスカパー！サービスでエムオン!単チャンネルを新規ご契約いただき、キャンペーンにご応募いただいたお客様の中から抽選で3名様に、「直筆サイン入りタオル（PUFFY×ヒグチユウコ ぬぬむむぎちぎちタオル）」をプレゼント！
▼本キャンペーンに関する詳細は、こちらをご覧ください
https://www.m-on.jp/info/news-topics/2026/05/13/312551/
以上
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