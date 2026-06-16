【21LIVE】TOP3入賞でオリジナルギフト制作権をプレゼント！『21LIVE Special Day』6月21日（日）に開催☆
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、6月21日（日）限定で『21LIVE Special Day』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351830/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼個性あふれるギフトをつくろう！／
あなただけのオリジナルギフトが21LIVEに登場！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21LIVEでは、6月21日（日）限定で『21LIVE Special Day』を開催します。
本イベントでは、ライバーランキングTOP3に入賞した方限定で、順位に応じて「オリジナルギフト」を制作できます。
カラーやモチーフ、セリフなど、ライバーの個性を反映したデザイン制作が可能です。
完成したギフトは、21LIVE内で全ユーザーに公開されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351830/images/bodyimage2】
また、イベント当日にもっとも多くギフトを贈ったリスナーランキング1位の方には、「21カード5パック＋21カードフォルダー」セットを進呈します。
ライバー・リスナーともに楽しめる毎月21日限定イベントで、特別な思い出をつくりましょう！
＜プライズ詳細＞
★ライバーランキング
└オリジナルギフト制作
ランキング1位：オリジナルギフト×3個（2100C・210C・21C 各1個）
ランキング2位：オリジナルギフト×2個（210C・21C 各1個）
ランキング3位：オリジナルギフト×1個（21C）
※ギフト制作に関する詳細は、入賞後に個別にご案内します。
☆リスナーランキング
ランキング1位：リアル21カード（5パック）＆カードフォルダーセット
━━━＼ 開催期間 ／━━━
6月21日（日）
━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加はエントリーが必要です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351830/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351830/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼個性あふれるギフトをつくろう！／
あなただけのオリジナルギフトが21LIVEに登場！
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21LIVEでは、6月21日（日）限定で『21LIVE Special Day』を開催します。
本イベントでは、ライバーランキングTOP3に入賞した方限定で、順位に応じて「オリジナルギフト」を制作できます。
カラーやモチーフ、セリフなど、ライバーの個性を反映したデザイン制作が可能です。
完成したギフトは、21LIVE内で全ユーザーに公開されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351830/images/bodyimage2】
また、イベント当日にもっとも多くギフトを贈ったリスナーランキング1位の方には、「21カード5パック＋21カードフォルダー」セットを進呈します。
ライバー・リスナーともに楽しめる毎月21日限定イベントで、特別な思い出をつくりましょう！
＜プライズ詳細＞
★ライバーランキング
└オリジナルギフト制作
ランキング1位：オリジナルギフト×3個（2100C・210C・21C 各1個）
ランキング2位：オリジナルギフト×2個（210C・21C 各1個）
ランキング3位：オリジナルギフト×1個（21C）
※ギフト制作に関する詳細は、入賞後に個別にご案内します。
☆リスナーランキング
ランキング1位：リアル21カード（5パック）＆カードフォルダーセット
━━━＼ 開催期間 ／━━━
6月21日（日）
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※本イベントへの参加はエントリーが必要です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
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▼21LIVE Web版へのログインはこちら
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【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
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【芸能プロダクション】
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配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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