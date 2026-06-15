商業用芝生エアレーター調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2026-2032「GlobalInfoResearch」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352370/images/bodyimage1】
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび業界関係者必携の最新調査レポート 「商業用芝生エアレーターの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を正式に発表しました。
世界の緑地管理市場において、商業用芝生エアレーターは土壌通気性・水はけ・栄養浸透を最適化する中核機器として、施設管理の効率化と芝生の健康維持という二つの重要課題を同時に解決します。本レポートは、こうした実務上のニーズを起点に、市場分析としての精度を追求。売上・販売量・価格推移・市場シェア・主要企業ランキングといった定量データに加え、競争環境変化や企業成長戦略を読み解く定性分析を統合しました。
特に2024年後半から2025年前半にかけて、欧州と北米を中心に「水使用規制の強化」と「ゼロケミカル芝生管理」の政策が拡大。これに伴い、商業用芝生エアレーターの需要は従来の季節需要から年間契約型メンテナンス機器へとシフトしつつあります。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254288/commercial-lawn-aerator
主要企業の市場シェアと競争優位性
当市場における主要企業の競争構造は、製品ポートフォリオの広さと地域販売網の強さによって明確に二極化しています。
商業用芝生エアレーター市場の主要参入企業は以下の通りです（順不同）：
Groundsman Industries、Husqvarna、Classen、Billy Goat、Maxim Manufacturing、Toro、Craftsman、John Deere、Turfco、Exmark、Ryan Turf、Southland Organics
本レポートでは、これら企業の販売量・売上・市場シェアを過去5年間（2021-2025年）の実績ベースで詳細分析。特にHusqvarnaとToroは、Ride-On型およびWalk-Behind型の両セグメントで高いシェアを維持する一方、地域特化型メーカー（例：Classenの欧州強み、Billy Goatの北米強み）との差別化要因を数値的に明らかにしています。
また、2025年後半における業界の動向として、バッテリー駆動式エアレーターへの移行が加速。従来のガソリン駆動モデルに対して、騒音規制・排ガス規制が厳しい都市部ゴルフ場や公共庭園での採用が拡大しています。
製品別・用途別市場分類 - 成長セグメントの定量予測
商業用芝生エアレーター市場は以下のセグメントで構成され、それぞれ異なる成長ドライバーを持ちます。
製品別セグメント（タイプ別）
Walk-Behind（歩行型）：小～中規模施設向け。軽量・低コストで導入障壁が低く、新興市場で最も成長率が高い。
Tow-Behind（牽引型）：トラクターやUTVに連結。大面積農場・牧草地で採用。耐久性と保守性が競争軸。
Ride-On（乗用型）：大規模ゴルフ場・商業施設向け。1台あたりの処理面積が最大。高価格帯だが、運用コスト効率で優位。
用途別セグメント
Garden（庭園・公園）：公共緑地、企業キャンパス、集合住宅の外構管理。
Farm（農場・牧草地）：放牧地の土壌改善、飼料用芝生の品質維持。
Golf field（ゴルフ場）：フェアウェイ・グリーンの通気性確保。プロフェッショナル向け高耐久モデル需要。
Others：スポーツフィールド、競馬場、墓地管理など。
地域別では、北米が世界市場の約38%を占める最大市場（2025年実績ベース）。欧州はドイツ・フランス・英国が牽引。アジア太平洋地域では、中国・日本のゴルフ場リニューアル需要と、豪州の農場向け需要が2026年以降の成長をけん引すると分析しています。
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび業界関係者必携の最新調査レポート 「商業用芝生エアレーターの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を正式に発表しました。
世界の緑地管理市場において、商業用芝生エアレーターは土壌通気性・水はけ・栄養浸透を最適化する中核機器として、施設管理の効率化と芝生の健康維持という二つの重要課題を同時に解決します。本レポートは、こうした実務上のニーズを起点に、市場分析としての精度を追求。売上・販売量・価格推移・市場シェア・主要企業ランキングといった定量データに加え、競争環境変化や企業成長戦略を読み解く定性分析を統合しました。
特に2024年後半から2025年前半にかけて、欧州と北米を中心に「水使用規制の強化」と「ゼロケミカル芝生管理」の政策が拡大。これに伴い、商業用芝生エアレーターの需要は従来の季節需要から年間契約型メンテナンス機器へとシフトしつつあります。
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主要企業の市場シェアと競争優位性
当市場における主要企業の競争構造は、製品ポートフォリオの広さと地域販売網の強さによって明確に二極化しています。
商業用芝生エアレーター市場の主要参入企業は以下の通りです（順不同）：
Groundsman Industries、Husqvarna、Classen、Billy Goat、Maxim Manufacturing、Toro、Craftsman、John Deere、Turfco、Exmark、Ryan Turf、Southland Organics
本レポートでは、これら企業の販売量・売上・市場シェアを過去5年間（2021-2025年）の実績ベースで詳細分析。特にHusqvarnaとToroは、Ride-On型およびWalk-Behind型の両セグメントで高いシェアを維持する一方、地域特化型メーカー（例：Classenの欧州強み、Billy Goatの北米強み）との差別化要因を数値的に明らかにしています。
また、2025年後半における業界の動向として、バッテリー駆動式エアレーターへの移行が加速。従来のガソリン駆動モデルに対して、騒音規制・排ガス規制が厳しい都市部ゴルフ場や公共庭園での採用が拡大しています。
製品別・用途別市場分類 - 成長セグメントの定量予測
商業用芝生エアレーター市場は以下のセグメントで構成され、それぞれ異なる成長ドライバーを持ちます。
製品別セグメント（タイプ別）
Walk-Behind（歩行型）：小～中規模施設向け。軽量・低コストで導入障壁が低く、新興市場で最も成長率が高い。
Tow-Behind（牽引型）：トラクターやUTVに連結。大面積農場・牧草地で採用。耐久性と保守性が競争軸。
Ride-On（乗用型）：大規模ゴルフ場・商業施設向け。1台あたりの処理面積が最大。高価格帯だが、運用コスト効率で優位。
用途別セグメント
Garden（庭園・公園）：公共緑地、企業キャンパス、集合住宅の外構管理。
Farm（農場・牧草地）：放牧地の土壌改善、飼料用芝生の品質維持。
Golf field（ゴルフ場）：フェアウェイ・グリーンの通気性確保。プロフェッショナル向け高耐久モデル需要。
Others：スポーツフィールド、競馬場、墓地管理など。
地域別では、北米が世界市場の約38%を占める最大市場（2025年実績ベース）。欧州はドイツ・フランス・英国が牽引。アジア太平洋地域では、中国・日本のゴルフ場リニューアル需要と、豪州の農場向け需要が2026年以降の成長をけん引すると分析しています。