Tulip InnovationとSunwodaが特許ライセンス契約を締結

ブダペスト（ハンガリー）および深セン（中国）, 2026年6月12日 /PRNewswire/ -- リチウムイオン電池技術およびソリューションの世界的な主要プロバイダーであるSunwoda Electronic（Sunwoda）と、LG Energy SolutionおよびPanasonic Energyが保有するリチウムイオン電池特許のライセンス代理店であるTulip Innovation（Tulip）は、Tulipのリチウムイオン電池ライセンスプログラムに基づき、特許ライセンス契約を締結しました。

本合意に基づき、両当事者はドイツ、中国、韓国で係争中の訴訟を取り下げ、Sunwodaおよびその顧客におけるLG Energy SolutionとPanasonic Energyのバッテリー技術に関連するすべての問題を解決します。契約条件は非公開となっています。

両当事者は、ライセンス契約の締結を通じて世界的な訴訟を解決することが、双方の利益のみならず、それぞれの事業、顧客、およびステークホルダーにとっても最善であるとの認識を強調しました。この解決により、訴訟の継続に伴う不確実性、混乱、および多額の費用が解消されます。

Tulip Innovationについて

Tulipグループのライセンス事業会社の一員であるTulip Innovation Kft.は、欧州のバッテリー製造の拠点であるハンガリーを拠点として、リチウムイオン電池プログラムを運営しています。Tulip groupのすべてのプログラムは、数十年にわたる経験を持つライセンス専門家のチームを中核として構築されており、業界との強固なネットワークと、特許ライセンスの交渉および管理に関する専門知識を兼ね備えています。Tulipの使命は、特許技術を導入している企業と連携し、それらの事業活動においてTulipの充実した知的財産ポートフォリオを活用できるようにすることです。詳細については、www.tulipinnovation.comをご覧ください。

Sunwoda Electronicについて

Sunwoda Electronic Co. Ltd.は1997年に設立され、2011年に深セン証券取引所に上場しました（証券コード：300207）。2022年には、スイス証券取引所においてグローバル預託証券（GDR）の発行に成功しました。今日、Sunwodaはリチウムイオン電池業界における世界的なリーダーとしての地位を確立しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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