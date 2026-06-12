逃走中リミナルワールド製作委員会は6月27日(土)より9月27日(日)まで、フジテレビの人気番組『逃走中』の世界をVR空間で体験できる次世代型イベント『逃走中リミナルワールド VR空間で逃げ切れ』を東京・お台場のダイバーシティ東京 プラザ 6F ABAL(東京都江東区青海1-1-10)にて開催いたします。

本イベントは『逃走中』が史上初めてVR空間に進出し、これまでにないスリルとワクワク感が融合したバーチャル逃走劇を楽しめるイベントで、情報解禁後多くの反響をいただいております。





逃走中リミナルワールド100万円チャレンジ キービジュアル





この度、『逃走中リミナルワールド VR空間で逃げ切れ』のコンテンツ内で、ハンターから一度も捕まらずに完全制覇した逃走者がリアルに100万円を獲得できる特別企画「逃走中リミナルワールド100万円チャレンジ」を7月1日(水)1日限定で開催することとなりました。本特別企画は、参加費無料・200名限定。VR空間でハンターから逃げ切った挑戦者には、賞金100万円を贈呈します。

なお、通常の『逃走中リミナルワールド』イベントよりもレベルの高い“ハードモード”での開催となります。応募は6月12日(金)19時開始。TikTok・X・Instagramの公式アカウント3窓口から、SNSアクションのみで完結。番組ファンも、Z世代SNSヘビーユーザーも巻き込む、フジテレビ×VR×SNS時代の新しいエンタメ体験を提示いたします。









【『逃走中リミナルワールド100万円チャレンジ』開催概要】

・開催日時 ：2026年7月1日(水)終日(9：00～20：00予定)

・開催場所 ：ダイバーシティ東京 プラザ 6F ABAL

(東京都江東区青海1-1-10 6F)

・定員 ：200名(応募者の中から抽選)

・参加費 ：無料

・内容 ：この日の為だけに設定される『逃走中リミナルワールド』

のハードモードで、一度もハンターに捕まらない

『完全制覇』を成し遂げた逃走者に賞金100万円を

贈呈します

・事前募集期間 ：2026年6月12日(金)19：00～6月20日(土)23：59(9日間)

・応募方法 ：TikTok・X・Instagram 公式アカウントより

SNSアクションで応募

・当選通知 ：2026年6月末、公式SNSアカウントよりDMにて通知

・対象 ：7歳以上

※7歳以上～18歳未満の方は、保護者の同意が必要です

・正式ハッシュタグ：#逃走中VR100万円チャレンジ

・主催 ：逃走中リミナルワールド製作委員会









【SNS別 応募方法】

◆TikTok @tosochu_vr_official

URL： https://www.tiktok.com/@tosochu_vr_official

1) 公式アカウントをフォロー

2) 公式応募動画に「#逃走中VR100万円チャレンジ」を付けてコメント

3) 応募完了！





◆X(旧Twitter) @tosochu_vr

URL： https://x.com/tosochu_vr

1) 公式アカウントをフォロー

2) 公式応募ポストに「#逃走中VR100万円チャレンジ」を付けて引用リポスト

3) 応募完了！





◆Instagram ＠tosochu_vr_official

URL： https://www.instagram.com/tosochu_vr_official/

1) 公式アカウントをフォロー

2) 公式応募動画に「#逃走中VR100万円チャレンジ」を付けてコメント

3) 応募完了！









【『逃走中リミナルワールド100万円チャレンジ』のポイント】

●ついにあなたも逃走者に！バーチャル世界でハンターから追われるスリル！

VRゴーグルを装着した瞬間、プレイヤーは逃走者に！広大なエリアを自由に歩き回り、ハンターから逃げ切れ。





●"走らず"に"隠れて"生き残れ！

本作は体力勝負ではない。不思議な異世界"リミナルワールド"で、ハンターから隠れて生き残るVRアトラクション。





●1日限定のハードモード！「完全制覇」で本当に100万円。

7月1日(水)1日限定で、「逃走中リミナルワールド」は最高難度のハードモードに！

完全制覇を達成した逃走者には100万円を贈呈！仮想ではない、現実の賞金を獲得できるチャンス！





※詳細は公式サイトをご確認ください

URL： https://divercity.tosochuxr.abal.jp/release





逃走中リミナルワールド イメージ









【逃走中リミナルワールド グッズ販売決定！】

このイベントのために描きおろしたハンターイラストを使用したグッズが会場限定で登場します。





キッズTシャツ〈グリーン〉〈ブラック〉

Size：130、XS(160)

価格：3,900円(税込)





キッズTシャツ〈グリーン〉〈ブラック〉





ソックス

サイズ：19～21cm、22～24cm

価格 ：1,200円(税込)





ソックス





タオルハンカチ

価格：1,000円(税込)





タオルハンカチ





クリアファイル〈ブルー〉〈レッド〉

価格：500円(税込)





クリアファイル〈ブルー〉〈レッド〉





飛び出すアクリルキーホルダー

価格：1,800円(税込)





飛び出すアクリルキーホルダー





ホログラムステッカー〈4枚入〉

価格：900円(税込)





ホログラムステッカー〈4枚入〉

※画像はイメージです。





逃走中リミナルワールド ロゴ









【『逃走中リミナルワールド VR空間で逃げ切れ』開催概要】

◆開催日時・営業時間

2026年6月27日(土)～9月27日(日)

平日 ：11：00～19：00(最終受付18：30)

土日祝：10：00～20：00(最終受付19：30)





＜8月のみ営業時間が変更になります＞

平日 ：11：00～20：00(最終受付19：30)

土日祝：10：00～20：00(最終受付19：30)





◆開催場所

ダイバーシティ東京 プラザ 6F ABAL(東京都江東区青海1-1-10 6F)





◆チケットサイト・料金(税込)

URL ： https://divercity.tosochuxr.abal.jp/release

大人 ： 平日2,700円、休日3,000円

大人ペア割 ： 平日5,100円、休日5,700円

18歳以下 ： 平日2,200円、休日2,500円

小学生(7歳以上)： 平日1,700円、休日2,000円





※以下の平日は土日祝の料金設定となります。

8月3日、4日、5日、6日、7日、10日、12日、13日、14日





※前売りチケットは時間指定となっております。

※会場で当日券もお買い求めいただけますが、前売りチケットの売れ行き次第で、入場をお待ちいただいたり、購入出来ない場合もございます。

事前にチケットを購入することをおすすめいたします。





◆対応言語：日本語・英語





◆所要時間：30分程度





◆注意事項：

・7歳未満の方、及び身長110cm未満の方は体験ができません。

(年齢を満たしていても110cm未満の場合は体験出来かねます)

・13歳未満の方の体験には、保護者の同意書が必要です。

・履物が5cm以上の場合は靴を履き替えていただく場合がございます。

※チケット購入前に必ず注意事項をご確認くださいませ。