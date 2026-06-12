『逃走中リミナルワールド』100万円チャレンジ開催 参加者200名 募集開始！
逃走中リミナルワールド製作委員会は6月27日(土)より9月27日(日)まで、フジテレビの人気番組『逃走中』の世界をVR空間で体験できる次世代型イベント『逃走中リミナルワールド VR空間で逃げ切れ』を東京・お台場のダイバーシティ東京 プラザ 6F ABAL(東京都江東区青海1-1-10)にて開催いたします。
本イベントは『逃走中』が史上初めてVR空間に進出し、これまでにないスリルとワクワク感が融合したバーチャル逃走劇を楽しめるイベントで、情報解禁後多くの反響をいただいております。
逃走中リミナルワールド100万円チャレンジ キービジュアル
この度、『逃走中リミナルワールド VR空間で逃げ切れ』のコンテンツ内で、ハンターから一度も捕まらずに完全制覇した逃走者がリアルに100万円を獲得できる特別企画「逃走中リミナルワールド100万円チャレンジ」を7月1日(水)1日限定で開催することとなりました。本特別企画は、参加費無料・200名限定。VR空間でハンターから逃げ切った挑戦者には、賞金100万円を贈呈します。
なお、通常の『逃走中リミナルワールド』イベントよりもレベルの高い“ハードモード”での開催となります。応募は6月12日(金)19時開始。TikTok・X・Instagramの公式アカウント3窓口から、SNSアクションのみで完結。番組ファンも、Z世代SNSヘビーユーザーも巻き込む、フジテレビ×VR×SNS時代の新しいエンタメ体験を提示いたします。
【『逃走中リミナルワールド100万円チャレンジ』開催概要】
・開催日時 ：2026年7月1日(水)終日(9：00～20：00予定)
・開催場所 ：ダイバーシティ東京 プラザ 6F ABAL
(東京都江東区青海1-1-10 6F)
・定員 ：200名(応募者の中から抽選)
・参加費 ：無料
・内容 ：この日の為だけに設定される『逃走中リミナルワールド』
のハードモードで、一度もハンターに捕まらない
『完全制覇』を成し遂げた逃走者に賞金100万円を
贈呈します
・事前募集期間 ：2026年6月12日(金)19：00～6月20日(土)23：59(9日間)
・応募方法 ：TikTok・X・Instagram 公式アカウントより
SNSアクションで応募
・当選通知 ：2026年6月末、公式SNSアカウントよりDMにて通知
・対象 ：7歳以上
※7歳以上～18歳未満の方は、保護者の同意が必要です
・正式ハッシュタグ：#逃走中VR100万円チャレンジ
・主催 ：逃走中リミナルワールド製作委員会
【SNS別 応募方法】
◆TikTok @tosochu_vr_official
URL： https://www.tiktok.com/@tosochu_vr_official
1) 公式アカウントをフォロー
2) 公式応募動画に「#逃走中VR100万円チャレンジ」を付けてコメント
3) 応募完了！
◆X(旧Twitter) @tosochu_vr
URL： https://x.com/tosochu_vr
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2) 公式応募ポストに「#逃走中VR100万円チャレンジ」を付けて引用リポスト
3) 応募完了！
◆Instagram ＠tosochu_vr_official
URL： https://www.instagram.com/tosochu_vr_official/
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2) 公式応募動画に「#逃走中VR100万円チャレンジ」を付けてコメント
3) 応募完了！
【『逃走中リミナルワールド100万円チャレンジ』のポイント】
●ついにあなたも逃走者に！バーチャル世界でハンターから追われるスリル！
VRゴーグルを装着した瞬間、プレイヤーは逃走者に！広大なエリアを自由に歩き回り、ハンターから逃げ切れ。
●"走らず"に"隠れて"生き残れ！
本作は体力勝負ではない。不思議な異世界"リミナルワールド"で、ハンターから隠れて生き残るVRアトラクション。
●1日限定のハードモード！「完全制覇」で本当に100万円。
7月1日(水)1日限定で、「逃走中リミナルワールド」は最高難度のハードモードに！
完全制覇を達成した逃走者には100万円を贈呈！仮想ではない、現実の賞金を獲得できるチャンス！
※詳細は公式サイトをご確認ください
URL： https://divercity.tosochuxr.abal.jp/release
逃走中リミナルワールド イメージ
【逃走中リミナルワールド グッズ販売決定！】
このイベントのために描きおろしたハンターイラストを使用したグッズが会場限定で登場します。
キッズTシャツ〈グリーン〉〈ブラック〉
Size：130、XS(160)
価格：3,900円(税込)
キッズTシャツ〈グリーン〉〈ブラック〉
ソックス
サイズ：19～21cm、22～24cm
価格 ：1,200円(税込)
ソックス
タオルハンカチ
価格：1,000円(税込)
タオルハンカチ
クリアファイル〈ブルー〉〈レッド〉
価格：500円(税込)
クリアファイル〈ブルー〉〈レッド〉
飛び出すアクリルキーホルダー
価格：1,800円(税込)
飛び出すアクリルキーホルダー
ホログラムステッカー〈4枚入〉
価格：900円(税込)
ホログラムステッカー〈4枚入〉
※画像はイメージです。
逃走中リミナルワールド ロゴ
【『逃走中リミナルワールド VR空間で逃げ切れ』開催概要】
◆開催日時・営業時間
2026年6月27日(土)～9月27日(日)
平日 ：11：00～19：00(最終受付18：30)
土日祝：10：00～20：00(最終受付19：30)
＜8月のみ営業時間が変更になります＞
平日 ：11：00～20：00(最終受付19：30)
土日祝：10：00～20：00(最終受付19：30)
◆開催場所
ダイバーシティ東京 プラザ 6F ABAL(東京都江東区青海1-1-10 6F)
◆チケットサイト・料金(税込)
URL ： https://divercity.tosochuxr.abal.jp/release
大人 ： 平日2,700円、休日3,000円
大人ペア割 ： 平日5,100円、休日5,700円
18歳以下 ： 平日2,200円、休日2,500円
小学生(7歳以上)： 平日1,700円、休日2,000円
※以下の平日は土日祝の料金設定となります。
8月3日、4日、5日、6日、7日、10日、12日、13日、14日
※前売りチケットは時間指定となっております。
※会場で当日券もお買い求めいただけますが、前売りチケットの売れ行き次第で、入場をお待ちいただいたり、購入出来ない場合もございます。
事前にチケットを購入することをおすすめいたします。
◆対応言語：日本語・英語
◆所要時間：30分程度
◆注意事項：
・7歳未満の方、及び身長110cm未満の方は体験ができません。
(年齢を満たしていても110cm未満の場合は体験出来かねます)
・13歳未満の方の体験には、保護者の同意書が必要です。
・履物が5cm以上の場合は靴を履き替えていただく場合がございます。
※チケット購入前に必ず注意事項をご確認くださいませ。